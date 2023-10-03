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03 Ekim 2023 Salı 07:20:00 - Güncelleme:03 Ekim 2023 Salı 07:20:00

İyot eksikliği varsa ıspanak tüketmeyin

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İyot, tiroid bezinin büyüme, beyin gelişimi ve enerji metabolizmasının hızından sorumlu tiroid hormonlarını üretebilmesi için gerekli bir mineraldir.

İyot, tiroid bezinin büyüme, beyin gelişimi ve enerji metabolizmasının hızından sorumlu tiroid hormonlarını üretebilmesi için gerekli bir mineraldir. İyotun vücutta eksik olmasının tiroid hormonu seviyelerinin düşmesine neden olarak çeşitli sağlık sorunlarına yol açabildiğini belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Eyyüp Kenan Özok, "İyot eksikliği yaşayan kişiler brokoli, ıspanak, kara lahana, karnabahar, soya fasulyesi, şalgam ve turp gibi besinleri tüketmemeli. Bu besinler iyotun tiroid bezinde tutulmasını zorlaştırır ve guatr hastalığının oluşmasına neden olabilir" dedi.

Etiketler : İyot eksikliği İyot tiroid bezi
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