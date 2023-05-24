İyi ruh hali tahammülü artırır

Uzmanlar hayatın her zaman istediğimiz gibi ilerlemediğini ve güzel anları olduğu kadar zor zamanları da içinde barındırdığını ifade ettiler. Erzurum Sağlık Müdürlüğü'nün yayınladığı 'Halk Sağlığı Bülteni'nde, bazen insanların bu zor zamanlar karşısında kendisini güçsüz hissedebileceği belirtilerek, "Oysa, olumsuz durumlarda stresle baş etme yollarını, ihtiyacımız olduğunda destek alabileceğimiz kişi ve müracaat edebileceğimiz yerleri bilirsek, hayatı kendimiz için kolaylaştırmamız mümkündür. Duygu durumumuz aynı zamanda hayata bakış açımızı etkiler. İyi bir ruh hali içerisinde olduğumuzda tahammül düzeyimiz daha yüksek, daha motive oluruz." denildi.

