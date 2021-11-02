02 Kasım 2021 Salı 18:30:00 - Güncelleme:02 Kasım 2021 Salı 18:30:00
İşte güncel koronavirüs vaka haritası
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'de illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka haritasını paylaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Türkiye'de illere göre her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka haritasını paylaştı.
Her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 296,84, Ankara'da 328,31, İzmir'de 57,07 oldu.
İşte güncel vaka koronavirüs vaka haritası: