İşte güncel koronavirüs vaka haritası

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Türkiye'de illere göre her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka haritasını paylaştı.

Her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 296,84, Ankara'da 328,31, İzmir'de 57,07 oldu.

İşte güncel vaka koronavirüs vaka haritası: