İstanbul'daki hastanelerde 948 depremzedenin tedavisi sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin uçakları ile Sağlık Bakanlığının ambulans uçaklarıyla 11 ilin etkilendiği deprem bölgesinden İstanbul'a getirilen yaralılar, ambulanslarla havalimanlarından alınarak kentteki kamu, özel ve üniversite hastanelerine sevk ediliyor.

Bugüne kadar kente getirilen 19 bin 784 hastadan 18 bin 836'sı taburcu edilirken, 948 depremzedenin tedavisi sürüyor.