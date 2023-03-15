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15 Mart 2023 Çarşamba 17:25:00 - Güncelleme:15 Mart 2023 Çarşamba 17:25:00

İstanbul'daki hastanelerde 948 depremzedenin tedavisi sürüyor

Kaynak: AA

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yaralanarak İstanbul'a getirilen 19 bin 784 kişiden 948'inin tedavisi hastanelerde sürerken, 18 bin 836'sı taburcu edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin uçakları ile Sağlık Bakanlığının ambulans uçaklarıyla 11 ilin etkilendiği deprem bölgesinden İstanbul'a getirilen yaralılar, ambulanslarla havalimanlarından alınarak kentteki kamu, özel ve üniversite hastanelerine sevk ediliyor.

Bugüne kadar kente getirilen 19 bin 784 hastadan 18 bin 836'sı taburcu edilirken, 948 depremzedenin tedavisi sürüyor.

Etiketler : kahramanmaraş deprem yaralı depremzede istanbul tedavi

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