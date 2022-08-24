Islak tişört ile serinlemeyin

Yaz sıcaklarının kendisini iyice hissettirdiği bu günlerde giyilecek kıyafetlerden tüketilen besinlere kadar birçok noktaya dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle kronik hastalığı olanlar ve ileri yaştaki kişiler sıcak havanın yol açacağı olumsuzluklardan daha fazla etkilenebiliyor. Yeterli miktarda su içmek ve güneşin zararlı etkilerinden korunmayı sağlayacak önlemler almak, dikkat edilmesi gereken konuların başında geliyor. Uz. Dr. Ayça Serap Çakır, "Sıcağın bunaltıcı etkisinden kurtulmak için ıslak tişört ya da şapka ile serinlemek ilk başlarda ferahlatıcı bir etki yaratabilir. Ancak ıslak şapka ya da tişört ile serinlemeye çalışmak ciddi hastalıklara yol açabilmektedir. Serinlemenin etkisini artırmak için klima ya da rüzgarın karşısında ıslak kıyafetlerle zaman geçirmek zatürre veya fibromiyalji gibi hastalıklara zemin hazırlayabilmektedir" dedi.

Klimanın karşısında uyumayın

Bunaltıcı sıcaklarda klima kurtarıcı olarak görülmektedir. Ancak klimanın doğru kullanılması önemlidir. Uz. Dr. Ayça Serap Çakır, "Ani sıcaklık değişimleri kalp üzerinde olumsuz etkiler yaratabilmektedir. Klimanın tam karşısına geçerek serinlemek ya da klimayı açık bırakarak uyumak farklı rahatsızlıklara yol açabilmektedir. Halk arasında klima hastalığı olarak da bilinen lejyoner hastalığına karşı klima bakımlarının da ihmal edilmemesi de önemlidir" diye konuştu.