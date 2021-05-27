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27 Mayıs 2021 Perşembe 18:08:00 - Güncelleme:27 Mayıs 2021 Perşembe 18:08:00

İşitme kaybı, küresel sorun olmaya devam ediyor

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İşitme Cihazları Akustik ve Odyoloji Derneği Başkanı Pedakustiker Ağaç, "Önümüzdeki 29 yıllık süreçte bizi bekleyen en önemli sağlık sorunlarının başında işitme kaybı gelmektedir." dedi.

İşitme Cihazları Akustik ve Odyoloji Derneği Başkanı Pedakustiker Mehmet Emin Ağaç, yaptığı yazılı açıklamada, işitme kaybının küresel bir sorun olduğunu, insanları yaşamdan ve umuttan uzaklaştırdığını ifade ederek, insanların yaşam tarzı, alışkanlıkları, gürültülü iş ve yaşam şartları, şehirleşme, ilaç yan etkileri, hazır gıda tüketimi gibi nedenlerin işitme kaybı sorununu tetiklediğini aktardı.

Birçok işitme kaybı vakasının da kulak enfeksiyonunun da etkili iyi önlemlerle önlenebileceğini belirten Ağaç, işitme kaybı riski taşıyan 1 milyardan fazla gencin, kronik kulak enfeksiyonlarından mustarip 200 milyon insanın doğru önlemler alındığı takdirde bu riskten kurtulabileceğine işaret etti.

MEHMET EMİN AĞAÇ, ŞU BİLGİLERİ VERDİ:

"Önümüzdeki 29 yıllık süreçte bizi bekleyen en önemli sağlık sorunlarının başında işitme kaybı gelmektedir. Gerek uluslararası sağlık örgütleri, gerek devletler, gerek ulusal ve yerel sivil toplum kuruluşları, gerekse de bireylere çok büyük sorumluluklar düşmektedir. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre günümüzde 1,5 milyar işitme kaybı sorunu yaşayan birey bulunurken, 2050'ye kadar bu sayının 2,5 milyarı bulacağı, 700 milyon kişinin ise rehabilitasyon hizmetine gerek duyacağı tahmin ediliyor."

Ağaç, yenilikçi ve uygun maliyetli işitme teknolojileri ya da klinik çözümlerinin işitme kaybı olan çoğu bireyin hayatını güzelleştirdiğini, yaşam tarzını iyileştirdiğini ancak bu çözümleri teknolojinin gücünü, güçlü halk sağlığı stratejileriyle birleştirerek, ekonomik açıdan geri kalmış ülkelere ve özellikle az hizmet alan insanlara ulaştırmak gerektiğini bildirdi.

Etiketler : İşitme kaybı Mehmet Emin Ağaç Akustik
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