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05 Ocak 2024 Cuma 07:36:00 - Güncelleme:05 Ocak 2024 Cuma 07:36:00

İşitme cihazı kullanmak ömrü uzatabilir

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Araştırmacılar, işitme cihazının insan ömrü üzerindeki etkisini inceledi.

ABD'de Güney California Üniversitesinden araştırmacılar, işitme kaybının ömrü kısalttığına dair bir araştırmadan esinlenerek, işitme cihazının insan ömrü üzerindeki etkisini inceledi. 10 bin işitme kaybı olan kişi üzerinden elde edilen verileri inceleyen araştırmacılar, bu kişilerle tekrar temasa geçerek şu anki sağlık durumlarını sorguladı. Araştırma sonucunda, işitme kaybı olan kişiler arasında cihaz kullananların, kullanmayanlara kıyasla daha uzun yaşama olasılığının yüzde 24 arttığı ortaya çıktı.

Etiketler : araştırma işitme kaybı işitme cihazı
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