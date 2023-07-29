İşini sevmeyenleri bekleyen tehlike: Tatil sonrası sendromu

Tatilin sona erdiği zaman özellikle 'işini sevmeyen' kişilerde 'tatil sonrası sendromu' ortaya çıkıyor. Bu sendrom kişide; enerji düzeyinin düşmesi, zihinsel ve fiziksel yorgunluk, can sıkıntısı, motivasyon eksikliği, düşük konsantrasyona yol açıyor.



Tatilcilerin genelde tatilden yorgun döndüğünün ve günlük hayata adaptasyonda zorluklar çektiğinin altını çizen Uzman Klinik Psikolog Cansu Karaman, "Tatil sonrası sendromunun sebepleri arasında tatilin sona ermesiyle birlikte yaşanan rutine dönme zorluğu, iş stresi, tatildeki keyifli ve rahat atmosferin sona ermesi gibi faktörler bulunabilir. Aynı zamanda, tatilden dönen kişinin tatildeki keyifli deneyimlerin geride kaldığını ve günlük hayata dönmenin zor olduğunu düşünmesiyle de ilişkilidir. Tatilin özgür ve rahatlatıcı atmosferinden sonra şehre dönmek kendinizi mutsuz hissetmenize ve hayatın amacını sorgulamanıza, sorumluluklarınızdan uzaklaşmanıza ve sürekli tatil fotoğraflarına bakıp üzülmenize neden olabilir" dedi.

FARKLI ANLAMLAR YÜKLEMEYİN

Tatil sonrası sendromunun çoğunlukla tatile yüklenen anlam ve beklenti ile ilişkili olduğuna değinen Cansu Karaman, "Bütün yıl boyunca gideceğiniz tatile odaklanmak, çok dinlenmek ve çok eğlenmek gibi güçlü ifadeler tatil sonlandığında kişide boşluk hissi yaratabilir. Tatilin günlük hayattaki koşuşturmalara biraz mola vermek, bedenen ve psikolojik olarak iyi hissetme ve motivasyonu yükseltmek için bir araç olduğu düşüncesine sahip olmak daha sağlıklı olacaktır" dedi.

RUTİNDE KİŞİ ZATEN MUTSUZ İSE!

Karaman, günlük rutin hayatında ve ilişkilerinde mutsuz olanların bu sendromu daha zor atlattığına dikkat çekti: "İşinden memnun olmayan, çalışma arkadaşlarıyla anlaşmazlıklar yaşayan ve özel hayatında bir takım sorunlar yaşayan kişiler, tatil fırsatı ile yaşadıkları problemleri kısa süreli unutabilirler. Ancak tatil sonrasında bu problemlerle yeniden yüzleşiyor olmak kişilerin bu dönemi daha zor atlatmasına neden olabiliyor."

BU ÖNERİLERE KULAK VERİN

Tatil sonrası sendromuyla başa çıkmak için çeşitli stratejiler kullanılabileceğine de değinen Cansu Karaman, sözlerini şöyle tamamladı: "Bunlar arasında tatil sonrası plan yapmak, yeni hedefler belirlemek, sağlıklı yaşam alışkanlıklarına dönmek, sosyal etkileşimleri artırmak, spor ve egzersizi hayatınıza katmak ve yeni bir hobi edinmek sayılabilir. Tatil sonrası sendromu genellikle geçici bir durum olup zamanla kendiliğinden düzelebilir. Ancak, belirtiler uzun süre devam ediyorsa veya kişinin günlük yaşamını ciddi şekilde etkiliyorsa, bir uzmana danışmak da yarar var."