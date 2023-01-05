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05 Ocak 2023 Perşembe 08:30:00 - Güncelleme:05 Ocak 2023 Perşembe 08:30:00

İshalin tehlikeli olduğu noktada belirtileri

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Uzmanlar, ishalin çocukluk döneminde çok sık görüldüğünü ve vücuttaki sıvı kaybına zamanında müdahale edilmediği takdirde ölümle sonuçlanabilen ciddi bir hastalık olduğuna dikkat çekerek, özellikle hijyene önem vermenin ishal için alınabilecek en iyi önlemlerden biri olduğunu ifade etti.

Uzmanlar, ishalin çocukluk döneminde çok sık görüldüğünü ve vücuttaki sıvı kaybına zamanında müdahale edilmediği takdirde ölümle sonuçlanabilen ciddi bir hastalık olduğuna dikkat çekerek, özellikle hijyene önem vermenin ishal için alınabilecek en iyi önlemlerden biri olduğunu ifade etti. Yazın daha çok amip ve bakteriyel enfeksiyonlarla seyrederken, kış aylarında ise daha çok viral enfeksiyonların ön plana olduğu ishal vakalarıyla karşılaştıklarını belirten Uzm. Dr. Emin Turhan, "Hastanın özellikle dehidratasyon dediğimiz sıvı kaybında muayenede göz kürelerinde çökük, renginde solukluk, ağzında kuruluk, hatta ağladığında gözyaşının akmaması, uykuya meyil ya da aşırı derecede huzursuzluk tablosu varsa bu özellikle ishal tablosunun ağırlaşmakta olduğunu gösteren bulgulardır. Kaybettiğinin yerine koymamız açısından onun dışında beslenmesini mutlaka düzeltmemiz gerekiyor. Sindirimi daha kolay ishal arttırmayacak gıdalarla yoğun bir şekilde desteklemek gerekiyor. Bununla ilgili tabii ki bulaş açısından en önemli risk faktörü ellerin yemekten önce ve sonra yıkanmamış olması, gıdaların hijyenik olmayan şartlarda hazırlanmış olması, bu ishallerin en önemli sebepleri. Bunların önüne geçmesi açısından hijyen kurallarına uymak gerekiyor" açıklamasında bulundu.

Etiketler : İshal sıvı kaybı Uzm. Dr. Emin Turhan viral enfeksiyon
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