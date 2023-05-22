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22 Mayıs 2023 Pazartesi 07:19:00 - Güncelleme:22 Mayıs 2023 Pazartesi 07:19:00

İnsülin direnci erken acıktırır

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Genellikle vücut kitle indeksi tayini ile tanı konulan obezitenin belirtile...

Genellikle vücut kitle indeksi tayini ile tanı konulan obezitenin belirtilerinden bahseden Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Yalçın Burak Kara, "Obezitede bel çevresi genişliğinin artması, karın ve bel bölgesindeki anormal yağ birikimine bağlı abdominal obezitenin artması, abdominal obezitenin artışının yol açtığı insülin direnci sonrası erken acıkma görülebilir. Çöplenme tarzında sık beslenme, yoğun kalorili gıda alımı sonra uyku hali erken dönem bulguları arasında sayılabilir" dedi. Kara, "Obezite genellikle vücut kitle indeksi tayini ile tanı alırken, bel çevresi genişliğinin artması, karın ve bel bölgesindeki anormal yağ birikimine bağlı abdominal obezitenin artması, abdominal obezitenin artışının yol açtığı insülin direnci sonrası erken acıkma görülebilir. Çöplenme tarzında sık beslenme, yoğun kalorili gıda alımı sonra uyku hali erken dönem bulguları arasında sayılabilir" şeklinde konuştu.

Etiketler : İnsülin direnci Dr. Öğr. Üyesi Yalçın Burak Kara abdominal obezite
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