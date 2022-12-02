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02 Aralık 2022 Cuma 07:30:00 - Güncelleme:02 Aralık 2022 Cuma 07:30:00

İnme tedavisinde ilk saatler çok önemli

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Uzmanlar inmenin yaşam kalitesini etkileyen hastalık grubunu oluşturduğunu belirtti.

Uzmanlar inmenin dünyada en fazla fonksiyon kaybına neden olan ve yaşam kalitesini etkileyen hastalık grubunu oluşturduğunu belirtti. Nöroloji Uzmanı Dr. Büşra Ölmez, "İnmede öncelikli amaç, beyinde geri döndürülemeyen bir hasar oluşmadan önce müdahale edebilme şansını yitirmemektir. Bu nedenle inme belirtilerinin bilinip fark edilmesi, belirtilerin başladığı saatin kaydedilmesi ve zaman kaybetmeden tedavinin uygulanabildiği merkezlere erken başvuruda bulunmak kritik önem taşır" ifadelerini kullandı.

Etiketler : inme tedavi sağlık
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