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İnatçı kilolar cushing sendromu habercisi
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16 Mayıs 2021 Pazar 08:30:00 - Güncelleme:16 Mayıs 2021 Pazar 08:30:00

İnatçı kilolar cushing sendromu habercisi

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Metabolizma hızını boy, cinsiyet, kilo olmak üzere birçok faktörün etkilediğini belirten Doç. Dr. Mahmut Muzaffer İlhan "Sağlıklı kilo kaybında aldığınız kalorinin, bazal metabolizma ve egzersiz ile harcadığınız kaloriden düşük olması gerekiyor. Ancak buna rağmen kilo verilemiyorsa, karında mor çatlaklar, yüzde yuvarlaklaşma gibi belirtileri varsa cushing sendromu araştırılmalı" dedi.

Metabolizma hızını boy, cinsiyet, kilo olmak üzere birçok faktörün etkilediğini belirten Doç. Dr. Mahmut Muzaffer İlhan "Sağlıklı kilo kaybında aldığınız kalorinin, bazal metabolizma ve egzersiz ile harcadığınız kaloriden düşük olması gerekiyor. Ancak buna rağmen kilo verilemiyorsa, karında mor çatlaklar, yüzde yuvarlaklaşma gibi belirtileri varsa cushing sendromu araştırılmalı" dedi. Eğer diyete ve egzersize rağmen hasta kilo veremiyorsa bir hekim tarafından değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Doç. Dr. İlhan şu ifadeleri kullandı: "Bu değerlendirmede obeziteye sebep olabilecek durumlar incelenmeli ve altta bir hastalık yatıp yatmadığı araştırılmalıdır. Örneğin hastanın obeziteye eşlik eden gövde (santral) kısmında yağlanma, tüylenme, regl düzensizliği varsa cushing sendromu gibi böbreküstü bezi hastalıkları kilo verememenin sebebi olabilir. Modern tıbbın obezite tedavisinde rolü obeziteyi tedavi etmenin yanında obezitenin gelişmesini önlemektir. Bunun için özellikle riskli bireylerde metabolizmayı oluşturan parametreler dikkatli gözden geçirilmeli, bireye obeziteden korunması için yapılması gereken yaşam tarzı değişiklikleri etraflıca anlatılmalıdır."

Etiketler : Metabolizma hızını boy cinsiyet obezite cushing sendromu
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