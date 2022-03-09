İmplant, takma dişin sağlamadığı konforu sağlıyor

Uzmanlar, kaybedilen dişi yerine koymanın en garantili yolunun, dişlerin eksildiği bölgelere implant uygulamak olduğunu belirterek, "İmplant tedavisinin bize sağladığı avantaj, doğadaki duruma en yakın çözümü elde etmektir" dedi. "Diş çürümesi, kazaya bağlı eksilme, diş eti hastalığından kaynaklanan kayıp gibi durumlarda, diş çekimi gerçekleştiğinde, diş eksikliği oluşan bölgelerde sabit diş yapmanın yöntemi implant yapmaktır" diyen Diş Hekimi Kenan Sevi, "Kaybettiğimiz dişi yerine koymanın en garantili yolu, dişlerin eksildiği bölgelere implant uygulamaktır. İmplant dediğimiz uygulama, yapay diş kökü uygulamasıdır. Çene kemiklerinin içerisine yerleştirilen, titanyumdan yapılma yapay diş kökleri, kemiğe kaynaştıktan sonra üzerine tek diş veya köprü şeklinde sabit protezler yapılabilmektedir. İmplant tedavisinin bize sağladığı avantaj, doğadaki duruma en yakın çözümü elde etmektir" ifadelerini kullandı.