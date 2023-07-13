İltihaplı romatizmada bitkisel ilaçlara kanmayın

Romatoloji Uzmanı Doç. Dr. Lütfi Akyol, iltihaplı romatizma hastalarının sayısındaki artışa dikkati çekerek, "Şu an kliniğimizde takipli olan 15 bin tanılı iltihaplı romatizma hastamız var. Bu sayı çok yüksek. Erken tanı koyup, erken tedaviye başlamasak hastalarda kalıcı sakatlıklar yapıyor, sadece eklem değil, göz, karaciğer, beyin, böbrek ve diğer birçok organda hastalık yapabiliyor" dedi. Doç. Dr. Akyol "Bugün piyasada satılan bitkisel ilaçların hastaları kötü etkilediğini organlara zarar verdiğini biliyoruz. Onun için doktor gözetiminde düzenli ilaçların belirtilen dozlarda kullanılması gerekir. Aksi takdirde hastalar fayda görmezler. O altın dönemi, hastaların ilaçlarla sakatlamalarını önleyebileceğimiz dönemleri kaçırmış oluyoruz" ifadelerini kullandı.

