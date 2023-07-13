VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Bolat açıkladı! İhracat tarihinde bir ilk...
İnsansı robot için geri sayım!
Aliyev ve Paşinyan 15 Temmuz'da Brüksel'de bir araya gelecek
BM duyurdu! Sudan'da toplu mezar: 87 kişinin cesedi bulundu
Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Musa: Türkiye ile Çin arasındaki diplomatik temaslar sıklaşabilir
Kenya'da açlık tarikatı soruşturmasında ceset sayısı 372'ye yükseldi
13 Temmuz 2023 Perşembe 07:29:00 - Güncelleme:13 Temmuz 2023 Perşembe 07:29:00

İltihaplı romatizmada bitkisel ilaçlara kanmayın

ABONE OL

Romatoloji Uzmanı Doç. Dr. Lütfi Akyol, iltihaplı romatizma hastalarının sayısındaki artışa dikkati çekerek, "Şu an kliniğimizde takipli olan 15 bin tanılı iltihaplı romatizma hastamız var. Bu sayı çok yüksek.

Romatoloji Uzmanı Doç. Dr. Lütfi Akyol, iltihaplı romatizma hastalarının sayısındaki artışa dikkati çekerek, "Şu an kliniğimizde takipli olan 15 bin tanılı iltihaplı romatizma hastamız var. Bu sayı çok yüksek. Erken tanı koyup, erken tedaviye başlamasak hastalarda kalıcı sakatlıklar yapıyor, sadece eklem değil, göz, karaciğer, beyin, böbrek ve diğer birçok organda hastalık yapabiliyor" dedi. Doç. Dr. Akyol "Bugün piyasada satılan bitkisel ilaçların hastaları kötü etkilediğini organlara zarar verdiğini biliyoruz. Onun için doktor gözetiminde düzenli ilaçların belirtilen dozlarda kullanılması gerekir. Aksi takdirde hastalar fayda görmezler. O altın dönemi, hastaların ilaçlarla sakatlamalarını önleyebileceğimiz dönemleri kaçırmış oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Etiketler : İltihaplı romatizma Romatoloji Uzmanı Doç. Dr. Lütfi Akyol iltihaplı romatizma hastaları
Dolandırıldım

Dolandırıldım
Ege'de konser rüzgarı

Ege'de konser rüzgarı
Artık kaçmıyorlar

Artık kaçmıyorlar
Sürpriz ikili

Sürpriz ikili
Ekin'den kemençe şovu

Ekin'den kemençe şovu
İtalya'da ödüllendiler

İtalya'da ödüllendiler
Orkestrası yok diye sahneden indi

Orkestrası yok diye sahneden indi
Yükseklik korkusunu yendi

Yükseklik korkusunu yendi
Ağrı Dağı'nda müzik şöleni

Ağrı Dağı'nda müzik şöleni

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX