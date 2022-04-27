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27 Nisan 2022 Çarşamba 08:30:00 - Güncelleme:27 Nisan 2022 Çarşamba 08:30:00

İlkbaharda çocuklara rinovirüs uyarısı: Eller sık sık sabunla yıkanmalı

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Rinovirüsler tüm yıl boyunca enfeksiyon özellikleri gösterse de sıklığı en çok ilkbahar ve sonbahar aylarında artıyor. Bebek, okul çağı çocukları ve risk grubundakilerin dikkat etmesi gerekiyor.

Rinovirüsler tüm yıl boyunca enfeksiyon özellikleri gösterse de sıklığı en çok ilkbahar ve sonbahar aylarında artıyor. Bebek, okul çağı çocukları ve risk grubundakilerin dikkat etmesi gerekiyor. KBB Uzmanı Op. Dr. Mustafa Çakır "Havada asılı virüs taneciklerinden ve temas yoluyla bulaşan virüsler üst hava yoluna yerleşerek çoğalır ve virüsün alınması ile birlikte yaklaşık 48 saat sonra hastalık bulguları başlar. Hastalarda başlıca burun akıntısı, boğaz ağrısı ve tahriş hissi, baş ağrısı, yüzde ve kulaklarda basınç hissi, öksürük, bazen tat ve koku kayıpları gibi semptomlar görülebilmektedir" dedi. Op. Dr. Mustafa Çakır, "Hasta iken ağız ve burun sekresyonlarının vücudun diğer bölümlerine ve çevreye bulaşması engellenmeli ve eller sık sık su ve sabunla yıkanmalıdır. Güncel tedavinin basamaklarını ise dinlenmek, bol sıvı alımı, doktor kontrolünde verilen antihistaminikler ve burun açıcı ilaçlar oluşturmaktadır" diye konuştu.

Etiketler : İlkbaharda çocuklara rinovirüs Op. Dr. Mustafa Çakır Rinovirüsler
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