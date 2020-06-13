  • BIST
    109835
  • Dolar
    6,8191
  • Euro
    7,6779
  • Altın
    379,3570
İstanbul
18 / 25
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Selçukı açıkladı: Süreyi uzatıyoruz
Fındık ihracatına Trabzon damgası
Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 520 bini geçti
Türkiye'nin karnesi "pekiyi"
Pişirmeye hazır balık satılacak!
Milli Savunma Bakanlığı: Fırat Kalkanı bölgesinde 1, Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist gö ...
'Erkenci şeftali' üreticisinin yüzünü güldürdü
Çip teknolojisinde ABD-Çin kapışması
En büyük pazarlar Çin'den umutlu
Karantina bitti mahalle polisimizin kurdeleyi kesmesiyle açıldı
Hindistan'da 24 saatte 11 bin 452 yeni vaka tespit edilirken 386 kişi de yaşamını yitirdi
Fransa'da skandal! Savaş suçlusu Hafter'e ödül verdiler
İran Cumhurbaşkanı'ndan flaş koronavirüs açıklaması!
Türkiye'nin rüzgar enerjisi karnesi 'pekiyi'
Karantinada tam 102 kilo aldı
Jandarma 181 yıldır vatan nöbetinde
Ilgaz Dağı'ndaki kayak merkezinin hizmet kalitesi yeni yatırımlarla artırılacak
Türkiye'nin en uzunu: Hazırlıklar tamam!
İlik nakliyle yaşama tutunan Çağan, Kovid-19'u da yendi
Beşiktaş harekete geçti! Kaleye sürpriz transfer
Haliç 90'lı yıllara döndü İBB 'Bizimle ne alakası var' dedi
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 7 milyon 742 bini geçti
8 tondan sadece 1 litre çıkıyor!
Görenler gözlerine inanamıyor! 2 tonluk boğa araba fiyatına satıldı
13 Haziran 2020 Cumartesi 11:16:00 - Güncelleme:13 Haziran 2020 Cumartesi 11:34:00

İlik nakliyle yaşama tutunan Çağan, Kovid-19'u da yendi

Kaynak: AA

ABONE OL

İzmir'de "bağışıklık yetmezliği" hastalığını kemik iliği nakliyle yenen 4 yaşındaki Çağan Nefes Dumanlı, yeni tip koronavirüs tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

Bornova'da yaşayan Ömer ve Tuğba Dumanlı çiftinin 7 yıl önce doğan erkek bebeklerine Ege Üniversitesi (EÜ) Çocuk Hastanesinde immün yetersizliğine bağlı zatürre teşhisi kondu.

Doktorların acil olarak kök hücre nakli yapılması kararı verdiği bebek, uygun ilik bulunamadığı için kısa sürede hayatını kaybetti.

Genç çiftin bir yıl sonra Çağan Nefes ismini verdikleri diğer bebeklerine de aynı teşhis kondu. Türk Kızılay aracılığıyla düzenlenen kampanyalar sonucu Çağan Nefes'e uygun ilik ABD'li bir donörden bulundu, 17 aylıkken nakil gerçekleşti.

Sağlığına kavuşan küçük çocuğa, 14 Mayıs'ta ateşinin yükselmesi sonrası EÜ Çocuk Hastanesinde Covid-19 testi yapıldı. Testin pozitif çıkmasıyla evinde karantina altına alınan küçük çocuk, karantina süresi sonundaki testlerin negatif çıkmasıyla bu hastalığı da yenmeyi başardı.

"DOKTORLARI, SAĞLIK BAKANLIĞI EKİPLERİ BİZİ HİÇ YALNIZ BIRAKMADI"

Anne Tuğba Dumanlı, immün yetmezliği hastalığı nedeniyle bir çocuklarının hayatını kaybettiğini, Çağan Nefes'i yaşatmak için eşiyle yıllar önce birbirlerine söz verdiklerini söyledi.

Oğlunun kök hücre nakli olup sağlığına kavuştuğu günü hala unutamadığını belirten Dumanlı, "Benim çocuğum bir ABD'li donörün bağışladığı kök hücreyle sağlığına kavuştu.

Benim oğlum o nakil sayesinde hayatta aslında. Eğer o nakil zamanında yapılmasaydı belki onu da diğer oğlum gibi kaybedebilirdim" dedi.

Dumanlı, Çağan Nefes'e Covid-19 teşhisi konduğu gün onu yine kaybetme korkusu yaşadığını ifade etti. Oğlunun güçlü bir çocuk olduğunu dile getiren Dumanlı, şunları kaydetti:

"Ben karantina süresi boyunca zaman zaman umutsuzluğa kapıldım. Gözümü, uyurken bile oğlumdan ayırmadım. Allah razı olsun, Çağan Nefes'in hastanedeki doktorları, Sağlık Bakanlığı ekipleri bizi hiç yalnız bırakmadı. Oğluma nakil yapan doktorlar bana her seferinde, 'Siz merak etmeyin, yaptığımız kemik iliği sayesinde oğlunuzun artık bağışıklık sistemi çalışıyor.' dediler. Oğlum Covid-19 virüsünü yenince onların ne kadar haklı olduğunu bir kez daha anladım. Ben ilik nakil olmayı bekleyen tüm çocuklar için herkese bağışçı olma çağrısında bulunuyorum. "

Çağan Nefes Dumanlı'ya kök hücre nakli yapan hekimlerden EÜ Kök Hücre Merkezi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serap Aksoylar da bağışıklık sistemi yetmezliğinin doğumsal hastalıklar içinde sık görülen bir hastalık olduğunu söyledi.

Yaptıkları başarılı nakille küçük çocuğun sağlığına kavuştuğunu anlatan Aksoylar, "Bu süreçte bizim kadar annesi de evladını yaşatmak için çok mücadele verdi. Eğer Covid-19 hastalığını kök hücre nakli olmadan yaşasaydı belki çocuğumuz şimdi hayatta olmayabilirdi.

Bağışıklık sistemi iyi çalıştığı için Çağan Nefes bu süreci iyi bir şekilde atlatarak sağlığına kavuştu. Aslında o diğer tüm nakil olan çocuklarımıza umut oldu" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER