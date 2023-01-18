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İlgisiz kalan çocuk hırçınlaşıyor
18 Ocak 2023 Çarşamba 09:00:00 - Güncelleme:18 Ocak 2023 Çarşamba 09:00:00

İlgisiz kalan çocuk hırçınlaşıyor

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Son zamanlarda 0-6 yaş arası çocuklar, ebeveynleri sosyalleşmek için cep telefonlarına sarılınca ilgisiz kaldı. Araştırmalara göre, çocukların evde hırçınlaşması ve yaramazlık yapmasının sebebi ilgisiz ve sevgisiz kalmaları olarak değerlendirildi.

Son zamanlarda 0-6 yaş arası çocuklar, ebeveynleri sosyalleşmek için cep telefonlarına sarılınca ilgisiz kaldı. Araştırmalara göre, çocukların evde hırçınlaşması ve yaramazlık yapmasının sebebi ilgisiz ve sevgisiz kalmaları olarak değerlendirildi. Uzman Psikolog Tülinay Seçkin, ailelerin kayıtsızlığının, çocukların kendilerinden uzaklaşmasına ön ayak olduğunu ifade etti. Bazen ebeveynlerin sosyal medyada ve telefonda çok vakit geçirerek çocuklarına karşı pasif ve kayıtsız kalabildiğini aktaran Seçkin, o ebeveynler için çocuğun varlığı ve yokluğunun çok belli olmayabildiğini dile getirdi. Ailelerin özellikle boş bulundukları ve sosyalleşebilecekleri anı çocuklarına ayırmak yerine telefona ve sosyal medyaya ayırdığını belirten Seçkin, "Çocuk anne ve babayı rahatsız etmediği sürece herhangi bir problemi olduğu fark edilmiyor, burada aileler hoşgörü ve boş vermişliği karıştırabiliyorlar. Bazı aileler çocuklara vakit geçirdiğinde ve ilgi, sevgi gösterdiklerinde şımarabileceğini düşünüyorlar" dedi.

Etiketler : İlgisiz kalan çocuk hırçınlaşıyor sosyal medya Uzman Psikolog Tülinay Seçkin
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