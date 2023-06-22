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22 Haziran 2023 Perşembe 07:27:00 - Güncelleme:22 Haziran 2023 Perşembe 07:27:00

İlgili babaların çocukları daha başarılı oluyor

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Babalar da en az anneler kadar çocukların hayatında aktif bir rol almalı. Baba ile sağlıklı ilişkisi olan ve babasından yeterince sevgi alan çocukların ileride yaşıtlarıyla daha sağlıklı bir iletişim kuruyor.

Babalar da en az anneler kadar çocukların hayatında aktif bir rol almalı. Baba ile sağlıklı ilişkisi olan ve babasından yeterince sevgi alan çocukların ileride yaşıtlarıyla daha sağlıklı bir iletişim kurduğunu belirten Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, "Çocuğun gelişimi ve bakımıyla ilgilenen ve sorumluluk alan babalarla büyüyen çocuklar ileride akademik alanda daha başarılı oluyor ve sosyal ortamlarda kendilerini daha iyi ifade edebiliyor. Babanın anneye destek olması, annenin üzerindeki yükü hafifleterek anne-çocuk arasındaki ilişkinin kalitesini de arttırıyor" dedi.

Etiketler : İlgili babalar Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu Babalar
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