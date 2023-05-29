İleri yaş her iki kişiden birisi hipertansiyondan muzdarip

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Nurcan Hatırnaz Şahin, "Tehlikeli olmasının sebebi kişinin yüksek tansiyon hastası olduğunun farkında olmaması aslında. Biz hekimler hipertansiyonla mücadelede düzenli kontrollerin önemini sürekli olarak vurguluyoruz" dedi. Nurcan Hatırnaz Şahin, hipertansiyon hastalarında ciddi komplikasyonların görülebildiğini kaydederek, şu bilgileri verdi: "Kronik seyreden hipertansiyon kalp büyümesine, felce, görme bozuklukları ve körlüğe, böbrek işlevlerini bozup böbrek yetmezliğine neden olabilir. En önemlisi de beyin kanaması ve kalp krizi risklerini arttırır. Bunca etkisine rağmen yüksek tansiyon sinsi bir hastalık olarak adlandırılıyor çünkü belirtileri genellikle hasta tarafından fark edilemiyor. Tehlikeli olmasının sebebi de kişinin yüksek tansiyon hastası olduğunun farkında olmaması aslında. Biz hekimler hipertansiyonla mücadelede düzenli kontrollerin önemini sürekli olarak vurguluyoruz."

