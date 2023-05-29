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29 Mayıs 2023 Pazartesi 17:32:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2023 Pazartesi 17:32:00

İleri yaş her iki kişiden birisi hipertansiyondan muzdarip

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İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Nurcan Hatırnaz Şahin, 50 yaş üzerindeki insanların yarısının hipertansiyon (yüksek tansiyon) hastası olduğunu belirtti.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Nurcan Hatırnaz Şahin, "Tehlikeli olmasının sebebi kişinin yüksek tansiyon hastası olduğunun farkında olmaması aslında. Biz hekimler hipertansiyonla mücadelede düzenli kontrollerin önemini sürekli olarak vurguluyoruz" dedi. Nurcan Hatırnaz Şahin, hipertansiyon hastalarında ciddi komplikasyonların görülebildiğini kaydederek, şu bilgileri verdi: "Kronik seyreden hipertansiyon kalp büyümesine, felce, görme bozuklukları ve körlüğe, böbrek işlevlerini bozup böbrek yetmezliğine neden olabilir. En önemlisi de beyin kanaması ve kalp krizi risklerini arttırır. Bunca etkisine rağmen yüksek tansiyon sinsi bir hastalık olarak adlandırılıyor çünkü belirtileri genellikle hasta tarafından fark edilemiyor. Tehlikeli olmasının sebebi de kişinin yüksek tansiyon hastası olduğunun farkında olmaması aslında. Biz hekimler hipertansiyonla mücadelede düzenli kontrollerin önemini sürekli olarak vurguluyoruz."

Etiketler : hipertansiyon yüksek tansiyon sağlık
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