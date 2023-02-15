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15 Şubat 2023 Çarşamba 08:30:00 - Güncelleme:15 Şubat 2023 Çarşamba 08:30:00

İkiz bebek bekleyen anne adaylarına uyarı

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Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü'nden Op. Dr. Timur Uğurlu, ikiz bebek bekleyen çiftlere önemli önerilerde bulundu.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü'nden Op. Dr. Timur Uğurlu, ikiz bebek bekleyen çiftlere önemli önerilerde bulundu. Anne adayının sağlığına iki kat fazla dikkat etmesi gerektiğini belirten Uğurlu, "Anne adayı ikiz gebeliğin saptanmasından itibaren, muhtemel riskler açısından titizlikle yakından takip edilmelidir. Annenin yeterli beslenmesi ve istirahati sağlanmalıdır. Erken doğum riski nedeniyle yenidoğan yoğun bakım ünitesi olan tam donanımlı bir hastanede takipler gerçekleştirmeli ve doğum yapılmalıdır" dedi. Gebelik haftasına göre gebenin karnının daha büyük ve bulantı ile kusmanın şiddetli olmasının ikiz gebeliklerde sıklıkla görülen durumlar olduğuna işaret eden Uğurlu, "Fakat çoğul gebeliğin kesin tanısı ultrasonla bebeklerin görülmesiyle konulur. İkiz gebelikler çoğunlukla diğer gebeliklere benzer ancak dolaşımdaki hormon düzeyleri daha fazla olur ve ekstra kilo alımı bazı komplikasyon risklerini de beraberinde getirebilir. İkiz gebelik riskli bir durum olabilmektedir. Tek gebeliğe göre doğum daha erken haftalarda gerçekleşir. İkiz gebeliklerde tek hamilelikte ortalama 10 kg alınması gerekirken bu rakam 20 kilolara kadar çıkar. Ayrıca çatlaklar, şişkinlik, varisli damarlar ve hemoroidler de yaygın görülür. Anne adaylarının vücutlarındaki bu değişiklikler psikolojik olarak da olumsuz etkilenmeye yol açabilir. İkiz gebeliklerde tek gebeliğe göre düşük riski daha fazladır. Doğumsal bozukluklar ve gelişme geriliği daha sık karşılaşılan durumlardır. Gebeliğe bağlı hipertansiyon riski artabilir. İkiz gebeliği olan kadınların; gestasyonel diyabet ( gebelik diyabeti), preeklampsi ( gebelik zehirlenmesi), erken doğum ve kanama gibi durumlarla karşılaşma ihtimali daha yüksektir" diye konuştu.

Etiketler : İkiz bebek Op. Dr. Timur Uğurlu ikiz bebek bekleyen çiftler

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