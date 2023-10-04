İki kardeşi şifa oldu

Hepatit B'ye bağlı siroza yakalanan Yüksel Avşar, küçük kardeşinden nakledilen karaciğer ile sağlığına kavuştu. Kısa süre sonra Lösemi olduğunu öğrenen Avşar bu kez de abisinden alınan kemik iliği ile hayata tutundu.

SAĞLIK SEVİNCİ KISA SÜRDÜ

Birkaç yıl önce Hepatit B hastalığına yakalanan 52 yaşındaki elektrik teknisyeni Yüksel Avşar, küçük kardeşinden karaciğer nakli oldu. Sağlığına kavuşan Avşar, bir süre sonra halsizlik şikâyetiyle tekrar hastaneye başvurdu. Yapılan tetkikler sonucu bu sefer de lösemi olduğu gerçeğiyle yüzleşen Yüksel Avşar, hastanede tedavi altına alındı. Yapılan tetkik ve kontroller sonrasında karaciğer naklinde verici olan küçük kardeşinin bu kez kemik iliği uyum sağlamadı.

TÜM AİLEDEN ÖRNEK ALINDI

Daha sonra diğer kardeşlerinden sırasıyla örnekler alınan Avşar, ağabeyi Mustafa Avşar'ın kemik iliğinin uyumlu olduğu müjdesini aldı. Ağabeyinden de kemik iliği nakli olan Avşar, zorlu bir sürecin ardından sağlığına tekrar kavuştu. Kardeşlerinden nakil olarak hayata tutunan Yüksel Avşar, süreç sonrası yaşadıklarını anlattı. Hayatını iki kardeşine borçlu olduğunu söyleyen Avşar, "Kardeşlerime hayatımı borçluyum. Hepsine çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Özen, "Karaciğer nakline götüren siroz hastalığı ile lösemi hastalığı, birbirinden tamamen ayrı hastalıklar. Hastada karaciğer naklinden sonra tesadüf eseri lösemi ortaya çıkmış. Lösemi hastalığının sebebi ise belli değil" dedi.

Yüksel Avşar'ın ağabeyi ve kemik iliği donörü Mustafa Avşar duygularını "Kardeşimin iyi olduğunu görünce çok mutlu oldum" şeklinde dile getirdi.