İhtiyaçtan fazla su tüketilmesi vücuda zararlı

Uzmanlar, ihtiyaçtan fazla ve kontrolsüz bir şekilde tüketilen suyun vücuttaki sodyumun düşmesine neden olduğunu, bunun da zehirlenmeye ve komaya girmeye yol açabildiğini bildirdi. Dahiliye ve Geriatri Uzmanı Prof. Dr. Sevgi Aras, çok su içme rahatsızlığı yaşayanların, su alımını kısıtlayarak ve normal seviyeye indirerek bu tabloyu düzeltilebileceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı: "İhtiyacınızdan fazla su içtiğiniz zaman vücudunuzdaki sodyum düşer. Sodyum azalması nedeniyle bulantı, kusma, baş ağrısı, kaslarda kramp, huzursuzluk, epilepsi ve aşırı uyku hali yaşanır. Hatta komaya bile girebilirsiniz. Hücre dışındaki sodyum azalınca hücre içine su girişi artar ve hücrede ödem olur. Bu beyin dokusunda olunca beyin ödemi dediğimiz beyin hücrelerinin su alıp şişmesine ve bu durumda beyin sapındaki hayati bölümlere bası yaparak ölüme neden olabilir."

