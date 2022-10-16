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16 Ekim 2022 Pazar 08:00:00 - Güncelleme:16 Ekim 2022 Pazar 08:00:00

Ihlamuru kaynatmayın, demleyin

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Uzmanlar, kış aylarında bitki çaylarının tüketilmesinin hastalıklara karşı direnci arttırdığını, ıhlamurun ise kaynatmak yerine demlenerek tüketilmesi gerektiğini söyledi.

Kuşburnu ile ebegümeci çayında bol miktarda c vitamini olduğuna dikkat çeken uzmanlar, aynı zamanda ebegümeci çayının ada çayı ile birlikte demlendiği takdirde faydasının 2-3 katına çıkabileceğini ifade ederek, "Kuşburnu içerisinde aşırı miktarda C vitamini içerdiği için bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor. Kış aylarında oluşabilecek iltihaplanmalar, enfeksiyonlar ve yaralar gibi sorunlara çokça fayda sağlamakta ada çayı ile birlikte kuşburnunu da tüketmemiz gerekiyor" diye konuştu.

ZENCEFİLİ BAL İLE KARIŞTIRIN

Uzmanlar, kışın zencefilin hem kök hem de toz halinde kullanılmasını tavsiye ettiklerini belirterek, "Eğer toz olarak kullanılacaksa bal ile karıştırılmasını çay olarak yapılacaksa da bunu kök olarak alınmasını tavsiye ediyoruz. Kök olarak alınacak olan zencefil, ada çayı içerisinde de kullanılabilir, ebegümeci ile de kullanılabilir yalnız miktarlarına dikkat edilmelidir ve ayrıca kaynatılmamalıdır" şeklinde konuştu. Ihlamurun kaynatılarak değil, sıcak suda demlenerek içilmesi gerektiğini ifade ederek, "Ihlamur soğuk algınlığına karşı çok faydalıdır. Boğaz enfeksiyonuna, iltihaplanmalara karşı çok faydalı ayrıca ateş düşürücü özelliği olduğu da bilinmektedir. Fakat ıhlamur çayını kaynatmaktan ziyade kaynar su içerisinde demleyerek tüketmeliyiz çünkü kaynattığımız zaman toksit madde oluşmasına yararlarından çok zararına sebep olabiliriz bu konuda dikkat etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Etiketler : soğuk algınlığı ıhlamur bitki çayı
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