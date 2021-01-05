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05 Ocak 2021 Salı 15:00:00 - Güncelleme:05 Ocak 2021 Salı 15:00:00

Ihlamur sadece gribe çare değil

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Soğuk algınlığının bitkisel ilacı 'ıhlamur çayı' aynı zamanda bel ağrısını geçiriyor. Saçları güçlendiriyor, cildi besleyerek leke ve kırışıklığı yok ediyor.

Bitkisel tedavi uzmanları "Kalp çarpıntısına ve yüksek tansiyona karşı tavsiye edilen ıhlamur çayı, C vitamini kaynağı olan limon suyuyla birlikte tüketildiğinde bağışıklık sistemini güçlendirir. Çiçeğiyle hazırlanan cilt kremleri, kaşıntılı deri hastalıklarının belirtilerini hafifletmek için kullanılır. Çeşitli kozmetik markaları selülit kremlerinin içine ıhlamur katmaktadır. İdrar söktürücü olarak karaciğer ve safra kesesi hastalıklarının tedavisinde yardımcıdır. Ihlamurun faydaları üzerine yapılan çalışma sayısı oldukça az olmakla birlikte, bazı klinik araştırmaların sonucu kas kasılmalarını azalttığı yönündedir" diyor. 

Etiketler : ıhlamur çayı C vitamini kalp çarpıntısı
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