İğde yağı cildi sağlıklı görünüme kavuşturuyor

İçeriğindeki yüksek miktarda Omega 7, Omega 3, Omega 6 ve Omega 9 ve C vitamini bulunan yabani iğde yağı kolajen üretimini uyararak cildi sıkı, sağlıklı ve daha elastik görünüme kavuşturuyor. Cilt üzerinde kırışıklık, çatlak, lekelenme ve çillenme gibi sorunlara karşı iğde yağının tedavi edici gücü çok yüksek. Uzm. Dr. Yegane Özcan, "Yabani iğde yağının içindeki palmitoleik asit aslında cildimizin yağ tabakasının bileşenidir. Bu sebeple iğde yağı hücre dokusu ve yara iyileşmesine katkı sağlar. Yabani iğde yağını sadece bir kez bile cilde uyguladığınızda serbest radikalleri kontrol ederek cildin nemini fazlalaştırdığını fark edebilirsiniz. İçeriğindeki yüksek miktarda Omega 7, Omega 3, Omega 6 ve Omega 9 ve C vitamini bulunan yabani iğde yağı kolajen üretimini uyararak cildi sıkı, sağlıklı ve daha elastik görünüme kavuşturuyor. Cilt üzerinde kırışıklık, çatlak, lekelenme ve çillenme gibi sorunlara karşı iğde yağının tedavi edici gücü çok yüksek. Özellikle saç tellerinde kopmalar ve güçsüzlük yaşayanlar da iğde yağı ile bu soruna çözüm bulabilirler" dedi.

