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İğde bağırsak çalıştırıyor
06 Ocak 2022 Perşembe 08:30:00 - Güncelleme:06 Ocak 2022 Perşembe 08:30:00

İğde bağırsak çalıştırıyor

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İçeriğinde bolca vitamin barındıran iğde bağırsakları çalıştırıyor, soğuk algınlığını geçiriyor. İdrar yolu enfeksiyonu, böbrek taşı ve ishal gibi sorunlara çare oluyor.

İçeriğinde bolca vitamin barındıran iğde bağırsakları çalıştırıyor, soğuk algınlığını geçiriyor. İdrar yolu enfeksiyonu, böbrek taşı ve ishal gibi sorunlara çare oluyor. Uzmanlar tarafından, böbrek hastalarının bolca iğde yemeleri tavsiye edilmektedir. Ayrıca bağırsakları da, sindirim sisteminizde sorun yaratan bazı rahatsızlıkların giderilmesi için de iğde önerilmektedir. Böbreklerimiz, tükettiğimiz gıdalarda yararlı maddeler işlenirken, zararlı olanları ayırıp idrar yoluyla vücudumuzdan atılmasını sağlar. Bu maddeler böbrekten geçtiği için, kişi yeteri kadar su tüketmiyorsa, bazı kalıntılar sertleşerek böbrek taşı oluşturur. Böbrek taşı, şiddetli ağrıya neden olan bir hastalıktır. İğde tam olarak bu noktada devreye girmektedir. Meyvenin kendisinden çiçeğine ve çekirdeğine kadar her bir parçası böbrek rahatsızlığına iyi gelir. İğde, ishali kesmekte etkili bir meyvedir. Ağır ishal vakalarında hastalar günde litrelerce sıvı kaybı yaşayabilir. Bitkisel tedavi uzmanlarına göre; ishal ve halsizlikten kurtulmak için, iğde tüketebilirsiniz. Fakat bu kez iğdeyi kaynatıp suyunu içmelisiniz.

Etiketler : iğde bağırsakları çalıştırıyor İdrar yolu enfeksiyonu böbrek taşı ve ishal
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