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29 Mart 2023 Çarşamba 07:18:00 - Güncelleme:29 Mart 2023 Çarşamba 07:18:00

İftarı da üç öğün gibi düşünmeli

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İftarda "çorbadan sonra en az yarım saat ara verilmeli" tavsiyesinde Prof. Dr. Pınar Sökülmez Kaya "Çorba içer içmez bütün günün açlığıyla yoğun şekilde bütün öğünleri bir arada yemememiz gerekir. Çorbamızı içtikten sonra yarım saat, bir saat nefeslenelim, rahatlayalım. Nasıl gün içinde sabah, öğlen, akşam yiyorsak, akşam öğününü ikiye bölüp sahurda da kahvaltı yaparsak düzenimizi sağlamış oluruz" dedi.

İftarda "çorbadan sonra en az yarım saat ara verilmeli" tavsiyesinde Prof. Dr. Pınar Sökülmez Kaya "Çorba içer içmez bütün günün açlığıyla yoğun şekilde bütün öğünleri bir arada yemememiz gerekir. Çorbamızı içtikten sonra yarım saat, bir saat nefeslenelim, rahatlayalım. Nasıl gün içinde sabah, öğlen, akşam yiyorsak, akşam öğününü ikiye bölüp sahurda da kahvaltı yaparsak düzenimizi sağlamış oluruz" dedi. Kaya, "Çorba sonrası yarım saat dinlenip ardından sebzemizi, etimizi, yoğurdumuzu tüketelim. Bir iki saat geçtikten sonra da meyvemizi, tatlımızı yiyelim. Hepsini bir arada yersek ne olur? Bir anda kan şekerimiz yükselebilir. Kan şekerinin yüksekliği hem metabolizmamızı bozabilir hem kalbimizin, böbreğimizin yükünü artırabilir. Nasıl gün içinde sabah, öğlen, akşam yiyorsak, akşam öğününü ikiye bölüp sahurda da kahvaltı yaparsak düzenimizi sağlamış oluruz." Kaya, özellikle iftar sofrasından tam tahıllı ve kuru baklagillerin eksik edilmemesi, gece boyunca da su tüketimine dikkat edilmesi tavsiyesinde de bulundu.

Etiketler : İftarı da üç öğün gibi düşünmeli Prof. Dr. Pınar Sökülmez Kaya Çorba

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