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26 Mart 2024 Salı 06:59:00 - Güncelleme:26 Mart 2024 Salı 06:59:00

İftardan kalan yemekleri sahurda yemeyin

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Uzman Diyetisyeni İlayda Kuzucu, iftardan kalan yemeklerin hem sindirim sistemi hem de bağırsak sağlığının korunması için sahurda tüketilmemesini önerdi.

Sahurda tüketilecek besinlerin uzun süre tok tutacak besinlerin olmasının önemini vurgulayan Kuzucu, "Özellikle protein bakımından zengin tam tahıllı, posa kaynaklarından zengin yarım yağlı süt ve süt ürünlerinin olması çok önemli, bunlardan diyetinizi çeşitlendirebilirsiniz. Akşamdan kalan bir yemek, sebze yemeği, nohut yemeği, çorba tarzında çok fazla tüketilmesin. Çünkü belirli bir miktar yağ ve karbonhidratta alıyorsunuz. Bu süreçte biraz daha dikkat edilmesi gerekiyor hem sindirim sistemi açısından hem de bağırsak sağlığı açısından biraz dikkat edilmesi gerekiyor" dedi.

Etiketler : iftar sahur yemek
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