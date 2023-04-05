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05 Nisan 2023 Çarşamba 06:46:00 - Güncelleme:05 Nisan 2023 Çarşamba 06:46:00

İftar ve sahur arasında aralıklarla su için

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Uzman Diyetisyen Sedef Aksu, "Oruç tutarken de yeterli ve dengeli beslenmeye özen gösterin

Uzman Diyetisyen Sedef Aksu, "Oruç tutarken de yeterli ve dengeli beslenmeye özen gösterin. Ramazan'da öğünlerinizi genel olarak sahur, iftar ve ara öğün şeklinde düzenlemelisiniz" dedi. Aksu, "Gün içinde almanız gereken besin ögelerini 3 öğüne paylaştırmış ve tek bir öğüne yüklenmemiş olursunuz. Büyük porsiyonlar yerine, iftardan sonra aralıklarla az az ve küçük porsiyonlar şeklinde beslenmelisiniz. Yemeklerinizi hızlı yemekten kaçının, yavaş yavaş ve iyice çiğneyerek tüketmelisiniz. Susama hissi duymasanız bile, iftar ve sahur arasında aralıklarla su içmeye özen gösterin. Ayrıca bitki çayları, taze sıkılmış meyve-sebze suları, sade soda, süt, ayran gibi içecekleri tercih edebilirsiniz" diye önerilerde bulundu.

Etiketler : İftar ve sahur arası Uzman Diyetisyen Sedef Aksu Oruç tutarken

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