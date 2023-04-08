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08 Nisan 2023 Cumartesi 07:25:00 - Güncelleme:08 Nisan 2023 Cumartesi 07:25:00

İftar sonrası yeşil çay önerisi

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Ramazan ayında tatlı tüketimi konusunda uyarılarda bulunan Diyetisyen Beyza Güner, "İftar saatinden sonra kan şekerimizi vücut yükseltmeye çalışır. Şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar her zaman tercihiniz olsun.

Ramazan ayında tatlı tüketimi konusunda uyarılarda bulunan Diyetisyen Beyza Güner, "İftar saatinden sonra kan şekerimizi vücut yükseltmeye çalışır. Şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar her zaman tercihiniz olsun. Porsiyon kontrolüne dikkat etmekte de mutlaka fayda vardır" dedi. Ramazan ayında şeker krizleri olduğunu ve tüketilmesi gereken tatlı çeşitlerine değinen Güner, "İftar ve sahur arasında şekersiz kompostolar, bitkisel çaylar, ıhlamur, rezene tüketilmeli. Eğer kalp, tansiyon, şeker rahatsızlığınız yoksa yeşil çay tüketimi de gerçekleştirilebilir" şeklinde konuştu.

Etiketler : İftar sonrası yeşil çay önerisi Ramazan Diyetisyen Beyza Güner

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