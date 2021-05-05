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05 Mayıs 2021 Çarşamba 08:00:00 - Güncelleme:05 Mayıs 2021 Çarşamba 08:00:00

İftar sonrası ıhlamur çayı hazımsızlığı önler

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Ramazan ayında mutlaka sahur öğünü atlanmamalı, aç yatılmamalı; iftarda orucu açtıktan sonra bir anda yoğun besin tüketiminden kaçınmalı ve azar azar, dengeli şekilde besin tüketilmelidir.

Ramazan ayında mutlaka sahur öğünü atlanmamalı, aç yatılmamalı; iftarda orucu açtıktan sonra bir anda yoğun besin tüketiminden kaçınmalı ve azar azar, dengeli şekilde besin tüketilmelidir. Çakmak Erdem Hastanesi'nden Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Nemutlu "Sahurda mutlaka yumurta, tuzsuz peynir, bol yeşillik, tam tahıllı gıdalar, çiğ kuruyemişler tüketilmelidir. Kan şekerimizi etkileyip, daha erken acıkmamıza sebep olabilecek meyve ve komposto gibi besinleri iftar sonrası ara öğününde tercih etmek çok daha iyi olacaktır" dedi. Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Nemutlu "İftarda hurma veya zeytinle başlayıp çorba yavaşça tüketilmeli, daha sonrasında ızgara, haşlanmış veya fırında yapılmış yemekler; zeytinyağlı sebze yemekleri, kurubaklagil yanına yoğurt gibi besinler tüketilmelidir. İftar sonrası 1 bardak papatya çayı veya ıhlamur çayı hazımsızlığı gidermek için tüketilebilir. Orucu açtıktan sonra reflü gibi şikâyeti olan kişilerin en büyük sorunlarından bir tanesi yemek yedikten sonra mide özsuyunun yukarı kaçmasıdır. Yemek yedikten hemen sonra uzanılmamalı ve yatılmamalıdır" diye uyardı.

Etiketler : iftar sağlık uhlamur Diyet Uzmanı Yeşim Nemutlu
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