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17 Nisan 2022 Pazar 07:44:00 - Güncelleme:17 Nisan 2022 Pazar 07:46:00

İftar sofrasında hazır çorbadan uzak durun

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Paketli gıdaların bilinçli tüketilmesi gerektiğini söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Uzman Diyetisyen Veysel Ciğerli, özellikle ramazan ayında iftar yemeğine hazır çorbalarla başlanılmaması hususunda uyardı.

Paketli gıdaların bilinçli tüketilmesi gerektiğini söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Uzman Diyetisyen Veysel Ciğerli, özellikle ramazan ayında iftar yemeğine hazır çorbalarla başlanılmaması hususunda uyardı. Ciğerli "Hazır çorbaların içerisinde çok nadir de olsa monosodyum glutamat yani Çin tuzu vardır. Bu tuz, kişide bağımlılık yapmaktadır. Diğer bir sıkıntı ise hazır çorbalarda bulunan sodyum oranıdır. Evde yaptığımız zaman çorbayı, tuz oranını istediğimiz miktarda ayarlayabiliriz. Ancak hazır çorbalarda bunu ayarlamak mümkün değildir. Tüketilen hazır çorba ile birlikte vücudun sodyum oranını artırmaktayız. Sodyum oranının artması, kan basıncını yükselttiği gibi kalp ritmini de bozabilir. Bunun için mümkün oldukça ev tipi beslenmeye özen gösterilmelidir" dedi.

YOĞURT, ETLİ VE TAVUKLU

Ramazan ayında uzun süre aç ve susuz kalınacağı için yemeğe mutlaka evde yapılmış bir çorba ile başlanması gerektiğini kaydeden belirten Ciğerli, şunları söyledi:

"Çorba, ayrıca vücudumuza sıvı girişini sağlamış olacaktır. Hazır çorba yerine evde yapılan az tuzlu çorbaları tercih etmeliyiz. Bazı yemeklerin günlük tüketilmesi uygun, bazı yemekler ise 2-3 gün buzdolabında bekletildikten sonra kullanılabilir. Sebze çorbaları da buzdolabında bekleyebilir. Ancak yoğurt, etli ve tavuklu çorbalar günlük olarak tüketilmelidir. 12 saati geçmemesine özen gösterilmelidir. Posalı çorbaları tüketmek, kalın bağırsak açısından önemlidir. Mercimek ve ezogelin çorbası, posa bakımından oldukça zengindir."

Etiketler : İftar sofrası Sebze çorbaları hazır çorbadan uzak durun
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