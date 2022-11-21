İdrarda kanama mesane kanseri belirtisi

Mesane kanserinin erkeklerde dördüncü, kadınlarda dokuzuncu sıklıkta görüldüğünü söyleyen Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Selahattin Çalışkan, "Yaş ilerledikçe hastalığın sıklığı artar. İdrarda kanama şikayeti, mesane kanseri belirtisi olabilir" dedi. Doç. Dr. Selahattin Çalışkan, "Ağrısız pıhtılı kanama, mesane kanseri için spesifik olmakla birlikte her hastada görülmeyebilir. Tanı için ultrason, tomografi ve magnetik rezonans görüntüleme kullanılır. Kesin tanı, sistoskopi incelemesinde lezyonun görülmesiyle konur. Tümörün cins ve derecesi ise kapalı ameliyat ile alınan tümöral dokunun patolojik incelenmesiyle belirlenir. Mesanenin tabakalarıyla olan ilişkisi, tümörün derecesini gösterir. Patoloji sonucuna göre ek tedaviler gerekebilmektedir. Ek tedavi gerekmeyen hastalar, operasyon sonrası sistoskopi işlemi ile mesanede nüks dediğimiz tekrarlama açısından sıkı bir şekilde takip edilmelidir" şeklinde konuştu.