İdrar yolu enfeksiyonuna karşı önlem alın

Özellikle yaz aylarında ortaya çıkan idrar yolu enfeksiyonu, cinsiyet fark etmeksizin her yaş grubunda görülebiliyor. Erkeklere oranla kadınlarda daha fazla görülebilen idrar yolu enfeksiyonunu önlemek için uzmanlar, ortak tuvaletlerde klozet örtüsü kullanılmasını, havuza girmeden önce ve sonrasında duş alınmasını tavsiye ediyor. Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Songül Özer, "Erkeklerde idrar yolu enfeksiyonu daha az görülür. Bunun nedeni tamamen anatomiktir. Kadınlarda idrar yolu enfeksiyonunun hem vajinadan, hem de rektumdan bulaşması sık görülür. Bebeklikten, erişkin yaşa kadar her dönemde görülmesi muhtemeldir. Kişinin şeker hastalığı, kronik böbrek hastalığının olması, böbrek yetmezliğinin olması ya da bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaç kullanıyor olması bu hastalığa sebebiyet verebilir" diye konuştu. Enfeksiyonun oluşumunu önlemenin alınacak bazı tedbirlerle mümkün olabileceğini belirten Dr. Songül Özer, önerilerini şöyle sıraladı: "Umumi tuvaletlerde klozetlerin üzerine tek kullanımlık örtülerden örtmek, tuvalet kağıdı koyup oturmak ya da klozete temas etmeden tuvaleti kullanmak hastalığın önüne geçmek için alınabilecek önlemler arasında yer almalıdır."

