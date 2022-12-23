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23 Aralık 2022 Cuma 10:00:00 - Güncelleme:23 Aralık 2022 Cuma 10:00:00

İdrar yolu enfeksiyonu mevsimindeyiz

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Erişkinlerde en sık görülen bakteriyel enfeksiyonlardan biri olan idrar yolu enfeksiyonları dünya genelinde her yıl 150 milyon kişiyi etkiliyor. Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Fatih Yanaral, iklim ve hava koşullarının da hastalıkları tetiklediğini ve kışın en sık görülen rahatsızlıklardan birinin idrar yolu enfeksiyonları olduğunu söyledi.

Erişkinlerde en sık görülen bakteriyel enfeksiyonlardan biri olan idrar yolu enfeksiyonları dünya genelinde her yıl 150 milyon kişiyi etkiliyor. Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Fatih Yanaral, iklim ve hava koşullarının da hastalıkları tetiklediğini ve kışın en sık görülen rahatsızlıklardan birinin idrar yolu enfeksiyonları olduğunu söyledi. Doç. Dr. Fatih Yanaral "Ürolojik hastalıklardan yaz aylarında özellikle terlemeyle daha fazla sıvı kaybedildiği için böbrek taşına bağlı şikayetler artarken, soğuk havalarda da vücutta sempatik sistem aktive olup, damarlar büzüşüyor, kalp atışı hızlanıp, idrar üretimi azalıyor. Böylelikle idrar yollarında enfeksiyonlarda yatkınlık oluşuyor. Bu yüzden idrar yolu enfeksiyonlarıyla kış aylarında daha çok karşılaşıyoruz" dedi. Yanaral, idrar yolu taşlarının dünyada sık görüldüğü ülkelerden birinin Türkiye olduğunu da vurgulayarak, "Türkiye'de her 8 kişiden biri hayatının bir döneminde idrar yolu taşı veya idrar yolları enfeksiyonları ile karşılaşıyor. En sık 30'lu ve 60'lı yaşlarda görülen idrar yolu enfeksiyonları hem erkeklerde hem de kadınlarda sıklıkla görülüyor. Düzenli sıvı alımı ve sağlıklı beslenmenin idrar yolu enfeksiyonları üzerinde çok olumlu etkileri var. İdrar yolu enfeksiyonlarında gerekli tetkik ve teşhis sonrası hemen tedavi seçeneği belirlenmeli ve tedavi süreci başlatılmalıdır." şeklinde konuştu.

Etiketler : İdrar yolu enfeksiyonu Doç. Dr. Fatih Yanaral idrar yolu taşları
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