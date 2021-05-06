İdrar yolu enfeksiyonları menopoz belirtisi olabilir
Kadının regl döngüsünün son bulduğu ve gebe kalamadığı menopoz döneminin birçok belirtiyle kendini gösterdiğine dikkat çeken Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Rukset Attar, "Menopoz dönemi öncesi ve sonrası dâhil olmak üzere 3-5 yıl kadar süren bir süreç. Bu süreç sıcak basması, adet dönemi düzensizlikleri gibi bilinen belirtilerin yanında idrar yolu enfeksiyonu gibi daha az bilinen şikâyetlerle de kendini gösteriyor" dedi.
"Bir kadın menopoza gireceğini vücudunda oluşan belirtilerden yola çıkarak anlayabilir" diyen Prof. Dr. Attar, "Östrojen hormonunun eksikliği idrar yolu enfeksiyonlarına neden olabiliyor. Vajen ve üretra (dış idrar yolu) bölgesinde kuruluk, idrar yaparken yanma ve sık idrara çıkma görülüyor. Yaşla birlikte mesane hem hacmini hem de elastikiyetini kaybetmeye başlıyor ve sık tuvalete çıkma ihtiyacı da burada başlıyor. Genital duvarların zayıflamasına bağlı olarak üretra incelenebilir ve bu durum nedeniyle bakteriler mesaneye daha kolay erişir. Dolayısıyla kadınların yaşlanmasına bağlı olarak daha sık idrar yolu ve böbrek enfeksiyonları görülür" şeklinde bilgi verdi.
- Zayıflarken sağlığınızdan olmayın: ÖDEM İÇECEKLERİNDE DOĞRU BİLİNEN 7 YANLIŞ
- İdrar yolu enfeksiyonları menopoz belirtisi olabilir
- Korona hastalarına ilaç uyarısı: Kullanmamak öldürebilir
- Koronavirüs, bebek emzirmeye engel değil
- Virüsü atlatanlar dikkat! KOVID SONRASI İHMALE GELMEZ 5 ÖNLEM
- GÖZDE IŞIK ÇAKMASI RETİNA YIRTIĞININ HABERCİSİ