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11 Ocak 2023 Çarşamba 09:00:00 - Güncelleme:11 Ocak 2023 Çarşamba 09:00:00

İdrar yolu enfeksiyon kadınlarda iki kat fazla görülüyor

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Kışın bütün enfeksiyonlarda olduğu gibi idrar yolları enfeksiyonlarında da artış yaşandığını belirten Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Fatih Yanaral, "Çünkü kışın bağışıklık sistemi düşüyor.

Kışın bütün enfeksiyonlarda olduğu gibi idrar yolları enfeksiyonlarında da artış yaşandığını belirten Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Fatih Yanaral, "Çünkü kışın bağışıklık sistemi düşüyor. İdrar yolu enfeksiyonları bütün mevsimlerde görüldüğü gibi kışın da oldukça artıyor. İdrar yolu enfeksiyonlarında cinsiyet ayrımı var. Birçok kadın yaşamları boyunca birden fazla defa idrar yolu enfeksiyonu geçirebilir. Bunun temel nedeni, üretra adı verilen ve idrarı mesaneden dış ortama taşıyan tüp şeklindeki yapının yani idrar yolunun kadınlarda erkeklere kıyasla daha kısa olması. Bu yüzden kadınlar daha çok risk altında. Öte yandan menopoz sonrası yaşanan hormonel değişiklikler de idrar yolu enfeksiyonlarına zemin hazırlıyor. Diğer riskler arasında ise; şeker hastalığı, bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar kullanmak bulunuyor" dedi.

Etiketler : İdrar yolu enfeksiyonu Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Fatih Yanaral üretra hormonel değişiklikler
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