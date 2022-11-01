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01 Kasım 2022 Salı 07:30:00 - Güncelleme:01 Kasım 2022 Salı 07:30:00

İdrar rengi, böbrek kanserini ele veriyor

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Görülme sıklığı giderek artan böbrek kanseri, özellikle ileri yaş grubunu tehdit ediyor.

Görülme sıklığı giderek artan böbrek kanseri, özellikle ileri yaş grubunu tehdit ediyor. Bu tehlikeye karşın son dönemde tedavide umut verici gelişmeler yaşandığını belirten Doç. Dr. Çağlayan Geredeli, tedavi seçeneklerinin arttığını vurguladı. Günümüzde böbrek kanseri olan hastaların yaklaşık yarısı tesadüfen teşhis alıyor. Böbrek kanserinin genellikle erken evrelerde belirti veya semptom göstermediğinin altını çizen Doç. Dr. Çağlayan Geredeli ise, hastalarda zamanla görülebilen bulguları şöyle sıraladı: İdrarınızda pembe, kırmızı veya kola renginde görünebilen kan, sırtınızda veya yanınızda geçmeyen ağrı, iştah kaybı, açıklanamayan kilo kaybı, yorgunluk, ateş, izah edilemeyen kansızlık (anemi), kanda sedimentasyon ve/veya CRP yükselmesi. Böbrek kanserinde erken tanı ile birlikte metastaz ihtimalinin azaldığını da vurgulayan Doç. Dr. Geredeli, akciğer, kemik ve beynin en sık metastaz yeri olduğunu da söyledi. Bunun yanında özellikle karaciğer ve tiroid bezinde de metastazların görülebildiği belirtildi.

Etiketler : İDRAR RENGİ BÖBREK KANSERİ Doç. Dr. Çağlayan Geredeli
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