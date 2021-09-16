İdrar kaçırmanın bir nedeni de: Sigara

Sigara kullanımı, fazla kahve ve çay tüketimi ile bazı ilaçlar idrar kaçırmayı artırıyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Serkan Altınova, kadınlarda idrar kaçırmanın gebelik ve doğum esnasında olabileceğini fakat çoğunun doğumdan kısa bir süre sonra normale dönüldüğünü belirtti. Altınova, sigara kullanımının, fazla kahve ve çay tüketimi ile bazı ilaçların (sedatifler ve bazı antidepresanlar) idrar kaçırmayı artırdığını söyleyerek, obezite ve kronik kabızlık ve menopoz gibi faktörlerin idrar kaçırmanın nedenleri arasında olduğunu ifade etti.



KİLO VERMEK SORUNU AZALTIR

Prof. Dr. Serkan Altınova, idrar kaçırmanın tedavisi ile ilgili de, "İki farklı tedavi vardır. Konservatif tedavi yönteminin diyet ve yaşam tarzı değişikliklerinin günlük sıvı alımının düzenlenmesinin (Alkollü ve kafeinli içecekler, baharatlı yiyecekler, suni tatlandırıcılar) gibi besinlerin azaltılmasıdır. Kiloluysa kilo vermek ve sigarayı bırakmak tüm idrar kaçırma tiplerinde etkilidir. Mesane eğitimi de, belirli zamanlarda idrar yapmanın öğretildiği bir durumdur. Sarkmayı ve açı bozukluğunu düzeltmek için farklı ameliyat yöntemlerinin mevcuttur. Bu tip asıcı ameliyatlar yüksek oranda başarılı bir düzelme sağlar" ifadelerini kullandı.