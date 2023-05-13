İdrar kaçıranlara ‘pelvik rehabilitasyon" önerisi

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzm. Dr. Fatma Şeker, pelvik rehabilitasyon ile idrar kaçırmanın önüne geçilebileceğini bildirdi. Leğen kemiği, çatı kemiği ve kuyruk sokumunun birleşiminden oluşan alanın "Pelvis" olarak adlandırıldığını, bu alanın tabanında pelvik taban kasları bulunduğunu, anüs, vajina ve üretra çıkışlarının bu yapının içerisinde yer aldığını bildiren Şeker, pelvik taban kaslarının doğru çalışmaması nedeniyle idrar kaçırma, kabızlık/ishal, cinsel disfonksiyon gibi şikayetler oluşabildiğini aktardı. Şeker, "En bilinen pelvik taban kası egzersizi kegel egzersizleridir. Sağlıklı bireylerin de kegel egzersizi ile pelvik taban kas egzersizleri yapmaları önerilmektedir. Tuvalet ihtiyacı karşılandıktan sonra idrarı tutuyormuş gibi pelvik taban kasları 10 saniye kasılı tutulur ve 10 saniye gevşetilir ve bu 10 defa tekrarlanır. Bu egzersizin günde 6 ile 8 defa yapılması önerilir. Ayakta, oturarak, ofiste çalışırken, araç kullanırken ya da yatarak da bu egzersiz yapılabilir" dedi.

