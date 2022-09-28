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İdrar erteleme böbreklere zarar
28 Eylül 2022 Çarşamba 09:00:00 - Güncelleme:28 Eylül 2022 Çarşamba 09:00:00

İdrar erteleme böbreklere zarar

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Çocukların okulda oldukları süre boyunca tuvalete gitmemeleri ya da sürekli olarak tuvalete gitmeyi ertelemeleri pek çok hastalığa davetiye çıkartabiliyor.

Çocukların okulda oldukları süre boyunca tuvalete gitmemeleri ya da sürekli olarak tuvalete gitmeyi ertelemeleri pek çok hastalığa davetiye çıkartabiliyor. İdrar kaçırma, tutamama ve sık idrar yolu enfeksiyonu geçirme ile hatta böbrek yetmezliğine yol açan bir sürece kadar ilerleyebilir. Çocuk Nefroloji Uzmanı Uzm. Dr. Atilla Gemici, "Çocuklar ders saatleri içerisinde tüm gün idrara sıkışık kalmaları, onların tüm gün dolmuş bir idrar kesesiyle ve işeme hissi ile savaşmak zorunda kalmaları ne yazık ki onların idrar keseleri ile ilgili kalıcı bir hasara bile neden olabilmektedir. Ders saatleri boyunca dolmuş olan idrar kesesi; tekrar eden idrar yolları enfeksiyonu, idrar ve kaka tutmaya çalışmak nedeni ile oluşabilecek kabızlık, çişe çıkmamak için su içmemek ya da az su içmek, ders esnasında ya da ders aralarında çiş ve kaka kaçırma, idrara sıkışık olma nedeni ile derse ve öğretmene odaklanamama gibi sorunlar meydana getirebilir. Bu durumlar ayrıca çocuklarımızın ruhsal durumlarını etkilemekte ve özgüven duygularının da zedelenmesine yol açmaktadır" dedi.


Etiketler : İdrar erteleme böbreklere zarar çiş ve kaka kaçırma idrara sıkışık olma
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