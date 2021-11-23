VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Dilinin altındaki bakla nedir?
Başkan Erdoğan'dan Interpol toplantısında dünyaya PKK mesajı
Türkiye ile ABD arasında ‘dijital hizmet vergisi' anlaşması
Tekrar kapanma olacak mı? Bakan Koca açıkladı
Bakan Bilgin asgari ücret için süre verdi!
Körfez'le yeni dönem! Türkiye'ye geliyor
Bayraktar'dan çarpıcı açıklama
Türk malı kaliteli! Yatırımlara devam edeceğiz
Ankara merkezli 42 ilde FETÖ operasyonu
Bulgaristan'da dehşete düşüren trafik kazası! Yolcu otobüsü alev aldı, 46 kişi yanarak öldü
Türkiye düşmanı Menendez rahat durmuyor!
Müslüme'nin dedesi Hasan Yağal, tutuklandı
Meteoroloji saat verip il il uyardı!
Bunun adı sarhoş cinayeti
Parmak izimle kan grubum orijinal
Ben boşanmaya razı değildim
Kadına şiddete dikkat çekti
1500 km yaptı 4 konser verdi
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 23 Kasım
Omurga ve sırt ağrısı kemik erimesi belirtisi
İçtiğiniz suyun pH değeri önemli
Vücuttaki morluklar hastalık habercisi olabilir
Fransa Başbakanı Castex koronavirüse yakalandı
Tırın açılan dorsesi üst geçide çarptı
23 Kasım 2021 Salı 08:00:00 - Güncelleme:23 Kasım 2021 Salı 08:00:00

İçtiğiniz suyun pH değeri önemli

ABONE OL

Beslenmenin temel taşı ve vücudun en önemli kimyasal bileşeni olan su, sağlık ve vücut açısından önemli faydalar sağlıyor. İçtiğimiz suyun miktarı kadar sahip olduğu özellikler de sağlığımız için büyük önem taşıyor.

Beslenmenin temel taşı ve vücudun en önemli kimyasal bileşeni olan su, sağlık ve vücut açısından önemli faydalar sağlıyor. İçtiğimiz suyun miktarı kadar sahip olduğu özellikler de sağlığımız için büyük önem taşıyor. Dışarıdan aldığımız sularda belirtilen pH değerleri suyun içerisinde bulunan hidrojen miktarına işaret ederken, yüksek pH'a sahip sular daha çok oksijen tutuyor ve tazeliklerini daha uzun süre koruyor. Alkali su olarak da bilinen, pH değeri 7'nin üzerinde olan sular, zararlı asitlerin vücuttan atılmasını hızlandırıyor. Prof. Dr. Neriman İnanç, insan kanının pH değerinin 7,4 olduğunu belirterek, vücuttaki pH değerini dengelemek ve vücut direncini artırmak için günde 2.5- 3 litre alkali su tüketilmesini öneriyor. Özellikle baskılanmış olgulara ve geriatrik yaş grubuna tavsiye edilen su tüketimi konusunda halk arasında "hazır su" olarak tabir edilen sularda, piyasada bulunan markalar arasından tercih yapılırken dikkatli olmak gerekiyor. Prof. Dr. Neriman İnanç, susadığımızda ilk karşımıza çıkan suyun alınmaması gerektiğini ve suyun markasına, ambalajına dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor: "İçtiğiniz kaynağı belli olmayan sular ile vücudunuza ağır metal veya toksin yükleyerek sağlığınızı bozabileceğinizi unutmayın."

Etiketler : İçtiğiniz suyun pH değeri önemli Beslenmenin temel taşı pH değerleri
Ablasının böbreğiyle hayata tutundu kardeşleri nakil bekliyor

Ablasının böbreğiyle hayata tutundu kardeşleri nakil bekliyor
Rol için psikolojik eğitim aldı

Rol için psikolojik eğitim aldı
Aşka devam

Aşka devam
Hülya eşimden özür diledi

Hülya eşimden özür diledi
Kimsenin sanatına karışmam

Kimsenin sanatına karışmam
'Açık havada da maske takılmalı' uyarısı

'Açık havada da maske takılmalı' uyarısı
Şehre boksla dönüş

Şehre boksla dönüş
ArCtic Monkeys İstanbul'a geliyor

ArCtic Monkeys İstanbul'a geliyor
Davasından vazgeçti

Davasından vazgeçti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER