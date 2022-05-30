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30 Mayıs 2022 Pazartesi 18:24:00 - Güncelleme:30 Mayıs 2022 Pazartesi 18:24:00

İçişleri'nden maske genelgesi: Sağlık kuruluşlarında devam edecek

Kaynak: TRT Haber

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İçişleri Bakanlığından valiliklere maske genelgesi: Vaka sayılarındaki düşüşle birlikte, toplu ulaşım araçlarında maske kullanımına son verilirken, sağlık kuruluşlarında maske kullanımına devam edilecek.

İçişleri Bakanlığınca valiliklere "maske genelgesi" gönderildi. Genelgede, koronavirüs salgınının Türkiye'de görülmeye başladığı andan itibaren Koronavirüs Bilim Kurulu tavsiyeleri ışığında Kabine'de kararlaştırılan tedbirler ve bu tedbirlere yönelik denetimlerin genelgeler aracılığıyla kamuoyuna duyurulduğu anımsatıldı.

Genelgede, son günlerde vakaların 1000'in altında düşmesiyle salgının toplum sağlığını tehdit eden bir unsur olmaktan çıktığı, salgından bireysel korunma aşamasına geçildiği bilgisi verildi.

Vaka sayılarındaki düşüşle birlikte Sağlık Bakanlığı'nın talebi doğrultusunda valiliklere gönderilen genelge ile toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğuna ilişkin uygulamaya son verilirken, sağlık kuruluşlarında ise kullanım devam edilecek.

Valilikler ve kaymakamlıklarca salgının seyri dikkatle takip edilecek, lokal seviyede ihtiyaç duyulabilecek tedbirler İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca değerlendirilerek gerekli kararlar alınacak.

Etiketler : İçişleri Bakanlığı Valilik Genelge
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