İbn-i Sina'dan asırlık tavsiye

Bazen ilaçların bile faydasız kaldığı diş ağrısı en dayanılmaz ağrı çeşitlerinin başında geliyor. Bu nedenle insanlık tarihinden günümüze diş ağrısının çözümüne yönelik çalışmalar araştırma konusu olmuştur.

Modern tıbbın babası olarak bilinen İbn-i Sina'da bu konuda çalışmalar yaparak diş ağrısını hızla kesen tavsiyelerde bulunuyor. Bu nedenle diş ağrısı ile mücadele edenlerin ilk başvuracağı doğal çözüm İbn-i Sina'nın tarifi olabilir.

İBN-İ SİNA'DAN DİŞ AĞRISINI BIÇAK GİBİ KESEN TARİF

Diş ağrısından mustarip olanlar için İbn-i Sina'nın asırlık sarımsaklı kür tarifi dertlere deva oluyor. Zira diş ağrısının giderilmesi için ilaçsız tedavi de mümkün.

Tarif için ihtiyacımız olanlar 1 yemek kaşığı sirke. 1 tatlı kaşığı tuz. 3 diş sarımsak. 1 tatlı kaşığı bal.

İşte İbn-i Sina'nın sizi ağrıdan kurtaracak asırlık tarifi...

Sarımsaklar iyice ezilerek sirkenin içerisine tuz ve bal eşliğinde katılır. Devamında malzemeler merhem kıvamına gelene kadar karıştırılır. Ardından oluşturulan doğal merhemden bir çay kaşığı alınarak ağrıyan dişin üzerine konulur.