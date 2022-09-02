Huzursuz bacak sendromu kadınlarda 2 kat fazla

Toplumda çok yaygın görülen huzursuz bacak sendromu, bir hastalık olarak düşünülmediği için insanlar yıllarca bu hastalıkla tedavi edilmeden yaşıyor. Huzursuz bacak sendromunun özellikle dinlenme döneminde ortaya çıktığını söyleyen Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Yaşar Kütükçü, "Bacaklarda uyuşma, yanma, iğnelenme, karıncalanma, ağrı ve şiddetli hareket ettirme isteği gibi yakınmalarla kendini gösteren ve nörolojik bir hastalık olan huzursuz bacak sendromu, genellikle akşam saatlerinde ortaya çıkıyor. Huzursuz bacak sendromu kadınlarda erkeklere göre yaklaşık iki kat daha fazla görülüyor. Demir eksikliği, ileri evre böbrek yetmezliği, diyabet ve Parkinson gibi hastalıklar huzursuz bacak sendromuna neden olabiliyor. Ancak rahatlatıcı hareketler ve uygun ilaç tedavisiyle huzursuz bacak sendromu tedavi edilebilir" şeklinde konuştu.



DEMİR EKSİKLİĞİ TETİKLİYOR

Demir eksikliğinin huzursuz bacak sendromunun en önemli göstergesi olduğunu söyleyen Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Yaşar Kütükçü, "İleri evre böbrek yetmezliği, şeker hastalığı, Parkinson hastalığı, sinirlerin değişik nedenlerle etkilenmesi, romatoid artrit ve hamilelik huzursuz bacak sendromuna neden olabilecek etkenler arasında yer alıyor. Bunların dışında bazı bulantı, depresyon ve psikoz ilaçları ile bazı sara, soğuk algınlığı ve tansiyon ilaçları huzursuz bacak sendromu bulgularını kötüleştirebiliyor" dedi.