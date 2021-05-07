Hurmanın fazlası, kan şekerini oynatır

Diyetisyen Gizem Topuzlu, hurmanın, içeriğindeki potasyum, kalsiyum, magnezyum, demir, selenyum, fosfor, çinko, ve bakır gibi mineraller ve B, A, C, D, K vitaminleriyle tam antioksidan deposu olduğunu belirterek, "Ancak sağlıklı bireyler günde üç taneyi geçmemeli. Diyabet hastaları ise ani şeker dalgalanmalarına karşı hurmayı süt, yoğurt ve kefirle tüketmeli" ifadelerini kullandı. Kilo kontrolü için hurmayı tüketirken porsiyona dikkat edilmesi gerektiğini dile getiren Topuzlu, "2 orta boy hurma 1 porsiyon meyveye denk gelir ve yaklaşık 60 kaloridir. Gün içinde 2-3 adet hurma tüketilmesi uygundur." önerisinde bulundu.

