  • BIST
    1427.73
  • Dolar
    8,2760
  • Euro
    10,0139
  • Altın
    483,5340
İstanbul
13 / 25
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Tam kapanma 19 Mayıs'a uzayacak mı?
ABD'den İran'a "iyi niyet göstergesi"
Balıkçı kavgası her an savaşa dönebilir
ABD'den sıra dışı çıkış! Ucuz aşı için patent savaşı
Hurmanın fazlası, kan şekerini oynatır
KORONA İLE ALERJİYİ KARIŞTIRMAYIN
Uzun Kovid-19 hakkında bilinmesi gerekenler
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 07 Mayıs
İletişim Başkanı Altun, 6 Mayıs Radyo Günü'nü kutladı
Dünya diken üstünde: Nereye düşecek?
Yahudi yerleşimciler, iftar yapan Filistinlilere saldırdı
Salgın süresince 206 milyar liralık borç ertelendi
ABD Gizli Servisi, eğitim için Beyaz Saray'ın replikasının yapılmasını istedi
Almanya, Kovid-19 aşılarındaki mülkiyet haklarının kaldırılması teklifine karşı çıktı
DTÖ'den, müzakerelere yeşil ışık
Kazakistan'da üniversiteye giriş sınavı ilk kez elektronik ortamda yapılıyor
Bakan Çavuşoğlu: Pozitif bir atmosferde görüşmeler yapıldı
Vaka ve vefat sayısında düşüş yaşandı!
ABD'de yüz yüze eğitime sonbaharda tam zamanlı olarak geçilmesi bekleniyor
Milyon dolarlık süper yatın haftalık kirası şaşırttı
Şişli'de ayrılmak isteyen kız arkadaşını darp eden sanığın dosyası bilirkişiye gönderildi
Merkel: Sanayileşmiş ülkeler iklim değişikliği ile mücadeleye devam etmeli
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 579 bin 286'ya yükseldi
Rusya'da dördüncü Kovid-19 aşısı tescillendi
07 Mayıs 2021 Cuma 09:00:00 - Güncelleme:07 Mayıs 2021 Cuma 09:00:00

Hurmanın fazlası, kan şekerini oynatır

ABONE OL

Ramazanda bolca tüketilen hurmanın fazlası zararlı olabilir.

Diyetisyen Gizem Topuzlu, hurmanın, içeriğindeki potasyum, kalsiyum, magnezyum, demir, selenyum, fosfor, çinko, ve bakır gibi mineraller ve B, A, C, D, K vitaminleriyle tam antioksidan deposu olduğunu belirterek, "Ancak sağlıklı bireyler günde üç taneyi geçmemeli. Diyabet hastaları ise ani şeker dalgalanmalarına karşı hurmayı süt, yoğurt ve kefirle tüketmeli" ifadelerini kullandı. Kilo kontrolü için hurmayı tüketirken porsiyona dikkat edilmesi gerektiğini dile getiren Topuzlu, "2 orta boy hurma 1 porsiyon meyveye denk gelir ve yaklaşık 60 kaloridir. Gün içinde 2-3 adet hurma tüketilmesi uygundur." önerisinde bulundu.

Etiketler : hurma ramazan diyetisyen B A C D K vitaminleri
Oyunculuk için konservatuar şart değil

Oyunculuk için konservatuar şart değil
Yeni proje için Cihangir'de takılmadım

Yeni proje için Cihangir'de takılmadım
Hâlâ setin abisi

Hâlâ setin abisi
Teklifleri düşünmeden geri çeviriyor

Teklifleri düşünmeden geri çeviriyor
Uzun süre dinlenecek

Uzun süre dinlenecek
Bir sene geçti yine aynı!

Bir sene geçti yine aynı!
SÖYLEDİKLERİNE PİŞMAN OLDU

SÖYLEDİKLERİNE PİŞMAN OLDU
Gerçek Survivor tartışması

Gerçek Survivor tartışması
Doğuma sayılı günler kala

Doğuma sayılı günler kala

EN ÇOK OKUNAN HABERLER