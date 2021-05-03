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03 Mayıs 2021 Pazartesi 07:30:00 - Güncelleme:03 Mayıs 2021 Pazartesi 07:30:00

HURMANIN 3 TANESİ YARAR FAZLASI ZARAR

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60 kalori içeren 3 adet hurma bir porsiyon meyveye denk geliyor.

60 kalori içeren 3 adet hurma bir porsiyon meyveye denk geliyor. Fazlası kan şekeri salınımında kontrolsüzlüğe neden olurken, diyabet hastalarına hurmanın yanında yoğurt, fındık ve badem tüketmelerini öneriyor.

Ramazan'da sofralarımızdan eksik etmediğimiz hurma liften zengin olmasının yanı sıra potasyum, magnezyum, bakır ve B vitaminleri içeriyor. Ayrıca bağışıklığımızı güçlendiren antioksidanlardan oldukça zengin bir besin. İçerdiği bu vitamin ve mineraller ile hurma 'tam bir şifa meyvesi' olarak nitelendiriliyor. Hem tok kalmamızı sağlayan özelliği hem de yüksek vitamin mineral içeriği nedeniyle özellikle oruç tutarken mutlaka tercih edilmesi gerekiyor. Ancak dikkat! Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan aynı zamanda şeker içeriği yüksek bir besin olduğu için özellikle diyabet hastalarının hurmada porsiyon miktarına dikkat etmeleri gerektiğini belirterek, "Hurmanın 3 küçük adeti ortalama 60 kalori içeriyor ve bu bir porsiyon meyveye denk geliyor. Dolayısıyla sahur veya iftarda 2-3 adet tüketmek yeterli olacaktır. Diyabet hastaları hurma yerken yanında yoğurt veya fındık ile badem gibi kuruyemişlere de yer vermeliler. Böylelikle kan şekeri salınımı daha kontrollü olacaktır" diyor.

Tok tutuyor

Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan hurmanın yüksek lif içeriğiyle uzun süre tokluk hissi sağladığını belirterek, "Hurmanın yanında ceviz ve badem gibi kuruyemiş tüketmenizde fayda var. Böylece kan şekerinizde ani değişiklik oluşturmayacağı için oruç tutarken halsizlik gibi sorunlar yaşamazsınız." diyor.

Bağışıklığı güçlendiriyor

Özellikle pandemi döneminde bağışıklık sistemi daha da önem kazandı. Ramazan'da sofraların vazgeçilmezi hurma içerdiği antioksidanlar sayesinde bağışıklığı da güçlendiriyor. Üzerine tahin eklerseniz hurma daha lezzetli ve doyurucu olacaktır.

Baş ağrısına karşı etkili

Hurma içerdiği magnezyumla baş ağrısını hafifletmeye yardımcı olabiliyor. Oruç tutarken baş ağrısı sorunu yaşıyorsanız özellikle sahurda hurma tüketmenizde fayda var. Hurmanın yanında bol su içmeyi de unutmayın, çünkü baş ağrınızın nedeni sıvı eksikliği de olabiliyor.

Tam bir enerji deposu

Ramazan'da öğün sayısının azalmasıyla birlikte halsizlik ve yorgunluk problemleri sıkça yaşanıyor. Hurma içeriğindeki B vitaminleri sayesinde enerji sistemlerinin daha iyi çalışmasını sağlayarak, yorgunluğa da iyi geliyor.

Kabızlığa karşı koruyor

Ramazan'da vücudumuzdaki sıvının azalması nedeniyle kabızlık gibi sindirim yakınmaları oluşabiliyor. Hurma içeriğindeki lif sayesinde bağırsak hareketlerini artırarak kabızlığa karşı etkili oluyor.

Kalp sağlığına iyi geliyor

Hurma potasyumdan zengin bir meyve olduğu için vücudun sıvı ve elektrolit dengesini sağlıyor. Bu etkisiyle kan basıncını dengeleyerek tansiyonun düzenlenmesine yardım ediyor.

Kas ağrılarını ve krampları önlüyor

Hurma yüksek miktarda potasyum içeriğine sahip bir meyve. Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan içeriğindeki potasyum sayesinde hurmanın kas ve eklem ağrısı, kramp, yorgunluk ile halsizlik gibi semptomlara iyi geldiğini söylüyor.

Kemik yapılarını güçlendiriyor

Hurma içerdiği kalsiyumun etkisiyle kemik yapılarını güçlendiriyor. Özellikle ilerleyen yaşlarda kadınlarda sık görülen osteoporoz riski için hurma öneriliyor.

Sindirim sistemini düzenliyor

Hurma bol lifli yapısıyla sindirimi de rahatlatıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan hurmanın mide asidini dengelediğini ve ani acıkma ile mide yanmalarını önlediğini belirterek, "Bu etkileri nedeniyle mide problemi yaşayan kişiler de hurmayı rahatlıkla tercih edebilirler." diyor.

Cilt sağlığını koruyor

Antioksidandan ve C vitamini yönünden zengin olan hurma cilt sağlığını koruyor. Cilt yapılarını iyileştirerek daha canlı ve nemli bir görünüm sağlıyor.

Etiketler : hurma diyet Antioksidandan C vitamini
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