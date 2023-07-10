HPV'den aşı ve kontrollerle korunmak mümkün

Uzmanlar HPV enfeksiyonlarından aşı ve kontrollerle korunabileceğini belirtti. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. İsmail Evren, HPV enfeksiyonlarının yüzde 99 oranında cinsel yolla bulaştığına dikkati çekerek, çoğunlukla bağışıklık sistemi tarafından kontrol altına alındığına ancak bazı durumlarda enfeksiyonun kalıcı olabildiğine işaret etti. Etkilerinin ve risklerinin kişiden kişiye farklılık gösterebileceğini belirten Evren, "HPV aşısı almak ve düzenli tıbbi kontrollerle sağlığınızı izlemek önemlidir" değerlendirmesinde bulundu.