  • BIST
    1163.71
  • Dolar
    8,4968
  • Euro
    9,9089
  • Altın
    515,9560
İstanbul
13 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Twitter ve Facebook çok sayıda haber hesabını askıya aldı
Twitter, Trump'ın attığı "seçim" tweetine erişim kısıtlaması getirdi
İzmir'de arama çalışmaları sona erdi
Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX kararı
Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması
Trump zaferini ilan etti!
Kuvvetli geliyor! Sel uyarısı
İsrailli bakandan Trump'a destek: Kazanması için dua ediyorum
ABD'de başkanlık yarışında New York'u Biden aldı
"Viyana saldırısının kahramanları"
Başkan Erdoğan imzaladı! Kesin kesin korunacak hassas alan ilan edildiler
İşgalci Ermenistan'a bir darbe daha! Azerbaycan son bilançoyu açıkladı
İzmir'deki depremde can kaybı 114'e yükseldi
Diego Maradona'dan üzücü haber!
Trump'tan son dakika seçim açıklaması
Aydın Kuşadası'nda korkutan deprem!
ABD yeni başkanını seçiyor: İlk sonuçlar geldi
Bakan Koca'dan filyasyon uyarısı: Kimseyi atlamayın
ABD eyaletlerinde oy verme işlemi Türkiye saati ile 02.00'de sona erecek
İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem
Numan Kurtulmuş'tan Viyana'ya taziye mesajı
İzmir'deki depremde can kaybı 111'e yükseldi
ABD başkanını seçiyor: Kullanılan oy sayısı 100 milyonu geçti
Terör örgütünden kaçış devam ediyor
03 Kasım 2020 Salı 10:58:00 - Güncelleme:04 Kasım 2020 Çarşamba 09:17:00

Hızlı kilo verdiren tüyolar

ABONE OL

‘Neden kilo veremiyorum' ya da ‘Neden yavaş kilo veriyorum' sorularının yanıtı diyetteki yanlış uygulamalar! Hızlı ve kalıcı kilo vermek için doğru zamanda doğru besinleri tüketip, bol su içmeyi alışkanlık haline getirmeniz gerekiyor.

Metabolizmayı uyaracak, sindirim sistemini çalıştıracak bazı besinleri diyete katarak hızlı acıkmanın da önüne geçeceksiniz. Türkiye Akupunktur Derneği Onursal Başkanı Dr. Murat Topoğlu, “Aşırı iştah duyulması sadece beş dakika sürer anında başka bir şeyle meşgul olunursa bu durum bertaraf edilebilir. Normal yattığınız süreden 30 dakika önce yatıp 30 dakika önce kalkmak da kilo vermenizi başlatır” diyor. Dr. Murat Topoğlu, kilo verme sürecini hızlandıran tüyoları şöyle sürdürüyor: “Mutlaka yavaş yavaş yiyin. Lokmalarınız da küçük olsun. Lokmalar arasında bol su içmek ve başka bir şeyle uğraşmak sizin daha az yemenize neden olacaktır. Tabaklarınızı küçük tutup yemekleri de az koymamız gerekir. Çünkü genelde gözlerimizle yemek yeriz. Kalsiyum hem sağlık hem de kilo verme açısından çok önemlidir. En güzel kalsiyum da yoğurt da bulunur. Ayrıca yeşil yapraklı sebzelerde, şalgam ve lahanada da vardır. Bol lifli yiyecekler midenizde suyu emerek şişer ve tokluk hissi getirir. Uyandıktan sonra iki saat içinde bir şeyler yemeniz gerekir. Aksi halde metabolizmanız durur.”

PİLAVIN YANINDA YOĞURT YENMEMELİ

Dr. Murat Topoğlu, diyetteki önemli noktaları da şu şekilde anlatıyor: “Lifli gıdalar tüketin: Tam buğday ekmeği, sebze, salata, bakliyat, meyve gibi. Haftada iki kez kırmızı et yiyin ve makarna yerine bulgur pilavı tüketin. Fakat burada önemli olan nokta bulgur pilavının yanında yoğurt, et ya da peynir olmamasıdır.” Dr. Murat Topoğlu, tok tutan yiyecekleri de şöyle sıraladı: “Ayva, karnabahar, brokoli, tam buğday ekmeğine sürülüp yenen süzme yoğurt, 2 adet haşlanmış yumurta, salatalık, muz, kereviz, yulaf ezmesi.”

TOKLUK HİSSİ VEREN ÇAY

Biberiye, papatya, kekik, mate, rezene, zencefil, 5-6 adet kuşburnu ile hazırlayacağınız çay tokluk hissinin daha uzun sürmesini sağlayacak. Çayı hazırlamak için 5 bardak (1 litre) kaynamış suyun içine hepsinden bir çay kaşığı kadar konulmalı ve üç dakika demlendirip tüketilmelidir.

HAFTADA 3 KİLO VERDİREN DİYET

SABAH: 1 dilim kepekli ekmek, 2 dilim yarım yağlı beyaz veya lor peynir, 3 tatlı kaşığı light reçel (istenirse), 1 adet domates ve salatalık, 3–4 adet zeytin.

ÖĞLE: 1.seçenek: Salata (domates, salatalık, marul, maydanoz, havuç, roka, semizotu). Salataya zeytinyağı ve mısır konulmamalı, ancak sirke, limon, nar ekşisi veya balsamik sirke konulabilir. Yoğurt her türlü olabilir. (süzme, probiyotik ) 2. seçenek: Çorba+salata, yağı alınmış et veya tavuk suyuna yapılan sebzeli şehriye.

AKŞAM: Bir gün et, bir gün sebze yemeği, bir gün yumurta tercih edilmelidir. Et 150 gr. kadar çiğ olarak tartılmalı. Haşlama, buğulama, fırın, közleme, ızgara yapılmalıdır. Bir tabak sebze (patates ve bezelye hariç) hiç yağ konulmadan haşlama veya ızgara olarak tüketilmeli. Bunların yanında salata ve yoğurt yenilebilir.

NOT: Günde 2 porsiyon meyve eklenmeli ve 2-3 litre su içilmeli, tüketilecek olan çay ve kahve bu miktarın dışındadır. Günde 1 bardak az yağlı süt içilebilir. Bitki çayları, çay, kahve şekersiz içilmeli. Haftada 3 kez en az 45-60 dakika spor ve yürüyüş yapılmalı.

Etiketler : Dr. Murat Topoğlu kilo verdiren diyet Türkiye Akupunktur Derneği kilo verme kuşburnu çayı tokluk veren çay kilo verdiren tüyolar
Doğuş'un zorlu hayatı film oluyor

Doğuş'un zorlu hayatı film oluyor
Böyle bir korku yaşamadım

Böyle bir korku yaşamadım
Öğretmen dizisi final yapan İlker Kaleli'den yeni proje öncesi Kaş tatili

Öğretmen dizisi final yapan İlker Kaleli'den yeni proje öncesi Kaş tatili
Sosyal mesafeli özlem giderme

Sosyal mesafeli özlem giderme
Babil'in İlay'ı Birce Akalay dansa başladı: Tango dersleri alıyorum

Babil'in İlay'ı Birce Akalay dansa başladı: Tango dersleri alıyorum
Hoş geldin yeni yaş

Hoş geldin yeni yaş
Yusuf Güney yeni projesini açıkladı! Barış Manço'nun bayrağını devir alacağım

Yusuf Güney yeni projesini açıkladı! Barış Manço'nun bayrağını devir alacağım
Survivor yarışmacısı Avatar lakaplı Atakan Arslan açıkladı: Pandemi sürecinden dolayı beklemedeyiz

Survivor yarışmacısı Avatar lakaplı Atakan Arslan açıkladı: Pandemi sürecinden dolayı beklemedeyiz
Yağmurun Rengi'nde buluştular

Yağmurun Rengi'nde buluştular

EN ÇOK OKUNAN HABERLER