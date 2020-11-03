Hızlı kilo verdiren tüyolar

Metabolizmayı uyaracak, sindirim sistemini çalıştıracak bazı besinleri diyete katarak hızlı acıkmanın da önüne geçeceksiniz. Türkiye Akupunktur Derneği Onursal Başkanı Dr. Murat Topoğlu, “Aşırı iştah duyulması sadece beş dakika sürer anında başka bir şeyle meşgul olunursa bu durum bertaraf edilebilir. Normal yattığınız süreden 30 dakika önce yatıp 30 dakika önce kalkmak da kilo vermenizi başlatır” diyor. Dr. Murat Topoğlu, kilo verme sürecini hızlandıran tüyoları şöyle sürdürüyor: “Mutlaka yavaş yavaş yiyin. Lokmalarınız da küçük olsun. Lokmalar arasında bol su içmek ve başka bir şeyle uğraşmak sizin daha az yemenize neden olacaktır. Tabaklarınızı küçük tutup yemekleri de az koymamız gerekir. Çünkü genelde gözlerimizle yemek yeriz. Kalsiyum hem sağlık hem de kilo verme açısından çok önemlidir. En güzel kalsiyum da yoğurt da bulunur. Ayrıca yeşil yapraklı sebzelerde, şalgam ve lahanada da vardır. Bol lifli yiyecekler midenizde suyu emerek şişer ve tokluk hissi getirir. Uyandıktan sonra iki saat içinde bir şeyler yemeniz gerekir. Aksi halde metabolizmanız durur.”



PİLAVIN YANINDA YOĞURT YENMEMELİ

Dr. Murat Topoğlu, diyetteki önemli noktaları da şu şekilde anlatıyor: “Lifli gıdalar tüketin: Tam buğday ekmeği, sebze, salata, bakliyat, meyve gibi. Haftada iki kez kırmızı et yiyin ve makarna yerine bulgur pilavı tüketin. Fakat burada önemli olan nokta bulgur pilavının yanında yoğurt, et ya da peynir olmamasıdır.” Dr. Murat Topoğlu, tok tutan yiyecekleri de şöyle sıraladı: “Ayva, karnabahar, brokoli, tam buğday ekmeğine sürülüp yenen süzme yoğurt, 2 adet haşlanmış yumurta, salatalık, muz, kereviz, yulaf ezmesi.”

TOKLUK HİSSİ VEREN ÇAY

Biberiye, papatya, kekik, mate, rezene, zencefil, 5-6 adet kuşburnu ile hazırlayacağınız çay tokluk hissinin daha uzun sürmesini sağlayacak. Çayı hazırlamak için 5 bardak (1 litre) kaynamış suyun içine hepsinden bir çay kaşığı kadar konulmalı ve üç dakika demlendirip tüketilmelidir.

HAFTADA 3 KİLO VERDİREN DİYET

SABAH: 1 dilim kepekli ekmek, 2 dilim yarım yağlı beyaz veya lor peynir, 3 tatlı kaşığı light reçel (istenirse), 1 adet domates ve salatalık, 3–4 adet zeytin.

ÖĞLE: 1.seçenek: Salata (domates, salatalık, marul, maydanoz, havuç, roka, semizotu). Salataya zeytinyağı ve mısır konulmamalı, ancak sirke, limon, nar ekşisi veya balsamik sirke konulabilir. Yoğurt her türlü olabilir. (süzme, probiyotik ) 2. seçenek: Çorba+salata, yağı alınmış et veya tavuk suyuna yapılan sebzeli şehriye.

AKŞAM: Bir gün et, bir gün sebze yemeği, bir gün yumurta tercih edilmelidir. Et 150 gr. kadar çiğ olarak tartılmalı. Haşlama, buğulama, fırın, közleme, ızgara yapılmalıdır. Bir tabak sebze (patates ve bezelye hariç) hiç yağ konulmadan haşlama veya ızgara olarak tüketilmeli. Bunların yanında salata ve yoğurt yenilebilir.

NOT: Günde 2 porsiyon meyve eklenmeli ve 2-3 litre su içilmeli, tüketilecek olan çay ve kahve bu miktarın dışındadır. Günde 1 bardak az yağlı süt içilebilir. Bitki çayları, çay, kahve şekersiz içilmeli. Haftada 3 kez en az 45-60 dakika spor ve yürüyüş yapılmalı.