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04 Şubat 2023 Cumartesi 07:30:00 - Güncelleme:04 Şubat 2023 Cumartesi 07:30:00

HIV virüsü tüberkülozu aktif hale getiriyor

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HIV virüsü vücudun bağışıklığını hızlı bir şekilde düşürdüğü için Tüberküloz basili (mikrobunu) aktif hale geliyor.

HIV virüsü vücudun bağışıklığını hızlı bir şekilde düşürdüğü için Tüberküloz basili (mikrobunu) aktif hale geliyor. İkisinin arasındaki ilişki budur. Solunum yolu hastalığı olan ve mikroskobik damlacıkların hava yoluyla taşınmasıyla yayılan Tüberküloz (Verem) hastalığı, 15 günden uzun süren öksürük, yüksek ateş, şiddetli göğüs ağrısı, halsizlik ve yorgunluk belirtileriyle görülüyor. Ayrıca aktif Tüberküloz hastalığına sahip olan kişiler, kendisiyle yakın temasta bulunan 5 ile 15 kişiyi enfekte edebiliyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bahar Kurt, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 3'te 1'inin verem mikrobuyla enfekte olduğunu ifade ederek, virüsün enfekte olan kişiler arasında yüzde 5 ile 15 arasında aktif hale geldiğini vurguladı. İmmün (Bağışıklık) sistemini baskılayan hastalıklar sonrası Tüberküloz basilinin aktif hale gelebildiğine dikkati çeken Kurt, "HIV virüsü vücudun bağışıklığını hızlı bir şekilde düşürdüğü için Tüberküloz basilini aktif hale geliyor. İkisinin arasındaki ilişki budur" dedi.

Etiketler : HIV virüsü enfekte İmmün
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